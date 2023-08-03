"Тобол" вышел в следующий раунд Лиги конференций
Vesti.kz
3 августа 2023, 22:01 | Спорт
"Тобол" проиграл швейцарскому "Базелю" во втором матче второго квалификационного раунда Лиги конференций, но прошел дальше по сумме двух встреч, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Ответный матч команды провели в Костанае. Все голы были забиты в первом тайме.
На 26 минуте гостей вывел вперед Антон Каде, а на 32-й Жан-Кевин Огюстен закрепил успех, забив пенальти. Один мяч до перерыва успел отыграть Серж Дебле, пробивший на 43 минуте 11-метровый.
Напомним, что первый матч, который прошел в Швейцарии, "Тобол" выиграл со счетом 3:1. Таким образом, казахстанский клуб прошел в следующий раунд Лиги конференций с общим счетом 4:3.
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