2 августа коллегия областного суда рассмотрела апелляционную жалобу ТОО «Компания КАЗНЕФТЬ» на решение Костанайского районного суда. Примечательно оно тем, что при признании ответчиком долга в 28 млн тенге он не обязан был после суда выплатить истцу с этой суммы ни тиына.

Спорили частные предприниматели. ТОО «Компания КАЗНЕФТЬ» отпустило в 2022 году ТОО «ОТМ Строй» горючее, которое получатель, являясь субподрядчиком ТОО «АБЗ+», использовал при ремонте дорог в селе Заречное. Использовал, но оплатил лишь часть полученного топлива. А 28,2 млн тенге остался должен.

- Было много попыток решить дело без суда: направляли претензии, вели переговоры, встречались с руководителем, есть у меня и видео-, и whatsapр-переписка, - рассказывал в середине июля этого года в редакции «НГ» директор ТОО « Компания КАЗНЕФТЬ» Данияр НУГУМАНОВ. - Директор «ОТМ Строй» Талгат Омаров неоднократно обещал долг погасить, но с сентября прошлого года мы так ничего и не получили. Фактически вторая сторона, которая с нами подписала договор, оставила нас без оборотных средств. Чтобы закупать горючее для АЗС и нефтебазы, пришлось взять дополнительный кредит. Время шло, деньги не возвращались, и мы для принудительного взыскания обратились к нотариусу за совершением исполнительной надписи. Ее направили частному судебному исполнителю.

Поясним: нотариальная исполнительная надпись использовалась, потому что суд не принимает иски, когда задолженность должником признается. На основе надписи открывается исполнительное производство.

Однако судебный исполнитель выяснил, что ТОО «ОТМ Строй», как юридическому лицу, платить нечем, все имущество, активы записаны на директора и одновременно учредителя Талгата Омарова. С ним у «КАЗНЕФТИ» в мае 2022 года был подписан договор гарантии. Поэтому товарищество обратилось в суд с иском о взыскании долга с Омарова, который должен был отвечать по неисполненным обязательствам своего ТОО.

- Судья Наталья Дунаева в процессе подготовки к разбирательству настаивала на том, что мы должны решить дело миром, - говорил Нугуманов. - И объясняла, что препятствием является исполнительная надпись и ее надо отозвать. Мы написали заявление судоисполнителю, что необходимо прекратить производство и что мы отзываем исполнительный лист. А медиация не состоялась, ответчик резко изменил позицию. Начался судебный процесс. По его итогам мы остались практически ни с чем. Смысл решения суда: мы свои 28 млн тенге основного долга не получим, потому что исполнительная надпись нотариусом не отменена и выходит, что долг этот уже взыскивается. Просили 18 млн пени и штрафов по договору взыскать, суд оставил только 4 млн тенге почему-то, госпошлину мы заплатили 1,5 млн в бюджет, нам говорят: 60 000 только получите. То есть мы мало того, что почти ничего вернуть не смогли по суду, мы потеряли возможность возобновить исполнительное производство. Так вот нам попытка медиации, предложенная судом, откликнулась. Мы просили потом, чтобы суд взыскивал долги солидарно с товарищества и гаранта. Нам отказали. Споткнулись на том, как судья оценила статус исполнительной надписи - не отменена. Хотя опрашивала в суде и судоисполнителя, и нотариуса, которые поясняли, что мы отозвали надпись, она юридической силы не имеет, производство по ней возобновлено быть не может...

Взыскатель решение суда обжаловал. До заседания коллегии мы позвонили Талгату Омарову. Он по-прежнему долг признавал, сказал, что погасит, но с суммой неустойки не согласился.

- Ну, это слишком много, почти как основной долг, - сказал он. - И вообще я не понял, причем тут газета. Мы все решим.

Заседание коллегии облсуда в июле было коротким - сторонам снова предложили медиацию.

- Конечно, мы даже очень рады, - ответила представитель ТОО «ОТМ Строй» Тана СУЛЕЙМЕНОВА, которая участвовала в заседании онлайн.

- Мы обещания слышим уже восемь месяцев и ни копейки не получаем, - прокомментировал «НГ» в коридоре суда положение дел Нугуманов.

А через десять дней сообщил, что опять медиация не состоялась - предложений от второй стороны ждали, но не получили, на 1 августа назначено заседание коллегии.

Но вечером 31-го июля сумма основного долга упала на счет «Казнефти».

На заседании коллегии обсуждали возврат неустойки. Нугуманов пояснял, что уже на стадии суда первой инстанции они сумму требований снизили от той, которая рассчитывалась по договору.

Коллегия в итоге частично изменила решение суда первой инстанции.

- Решено увеличить взысканную сумму неустойки с Омарова и «ОТМ Строй» в солидарном порядке в пользу ТОО «Компания КАЗНЕФТЬ» до 6 млн тенге. Прераспределить судебные расходы и взыскать с Омарова и «ОТМ Строй» в долевом порядке в пользу ТОО расходы по оплате госпошлины по 514 тысяч 522 тенге с каждого, - огласил постановление председательствующий на коллегии Вячеслав САЛИЙ. - В остальной части решение оставить без изменения. Вступает в законную силу со дня оглашения. Обжалованию и опротестованию в кассационном порядке не подлежит, но может быть пересмотрено в порядке ст. 435 ГПК РК.

В пояснениях Салий сказал, что отказ суда первой инстанции в солидарном взыскании был незаконным. А это значит, что свою роль сыграл заплаченный в последнюю минуту долг. Не будь этого, решение районного суда пришлось бы отменить полностью.