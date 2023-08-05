Пресногорьковка и ее окрестности - край озер и богатой истории. Отсюда до границы с Россией рукой подать - пограничная зона. Здешние жители с удовольствием расскажут вам байки из далекого прошлого этих мест и похвастаются тем, что здешняя земля не оскудела ни рыбой, ни зверем

Ох, дороги…

Держим путь на Коняево - озеро, которое в последние годы прославило себя отличной карповой рыбалкой. Выезжаем из Костаная с утра пораньше, чтобы захватить в дороге хотя бы пару часов прохлады. А путь неблизок - до Пресногорьковки 237 км, а потом еще по полевой километров 15. Комфортно и весело по отличной трассе долетаем до Узунколя, вспоминая жуткие времена, когда дорога сюда сулила неизбежную смерть ходовке любого авто.

После Узунколя радоваться нечему. Кусок трассы до Федоровки - как после бомбежки. Ползем по колдобинам и рытвинам, то и дело съезжая на обочину. При предыдущем акиме области до этой автожути так никто и не добрался, может, при нынешнем доберутся? Стыдно - трасса-то республиканская. Правда, местами она усердно залатана и даже с разметкой. Но эти «фантики» - сладкий обман: стоит набрать скорость, и тут же попадаешь в новую ловушку.

Коняево живописно приютилось в низине

А вдоль дороги насмешкой - благоухающее цветное разнотравье. Красота. Импрессионизм. Приглушенно-зеленое расплывается и смешивается с лимонным, сиреневым, розовым, белым… А то вдруг аж до линии горизонта взрыв экспрессионизма: экстравагантная яркость, сочность солнечно-желтого - это поля подсолнечника.

Последние 18 км до Пресногорьковки кайфуем на новеньком, с прошлого года, асфальте, правда, местами уже с заплатками. Теперь надо объехать поселок и попасть на другую трассу.

Этот край и сегодня дышит историей

О том, что такое «горькая линия» и как она связана с Пресногорьковкой, в поселке знают все. Знают об этом и ученые-историки, культурологи, филологи. Пресногорьковскую линию из крепостей и редутов возводили в середине XVIII века по указу российского Правительствующего Сената. А возглавлял проект генерал-майор от фортификации Абрам Ганнибал, да-да, тот самый прадед А.С.Пушкина. Линейное укрепление между Яиком (Уралом) и Иртышом стало защитой южных рубежей Российской империи от набегов азиатских кочевников. Охрана его традиционно была возложена на казаков. И далеко не всегда их жизнь на границе протекала неспешно и мирно...

Отсюда до озера рукой подать

Говорят, в здешней земле и сегодня можно найти артефакты тех времен. Между прочим, сохранился даже дом, в котором в июле 1892 года с инспекцией останавливался цесаревич Николай Александрович, которому через три года суждено было стать императором Николаем II. Жил он, с его же слов, в «хорошем каменном доме одного казака», который сегодня стоит без крыши, но стены ветрам времени не поддались. Еще много в поселке старинных бревенчатых строений, есть и изумительный православный храм, возведенный аж в 1799 году. В прошлом году Пресногорьковке исполнилось 270 лет. Такая вот история. Отрадно, что церковь ныне восстановлена и ухожена. Но удивляюсь, почему никому в голову не приходит вот так же привести в порядок историческую часть легендарного места, сделать ее крепостью-музеем и приглашать туристов. Уверена, желающих посетить эти славные места найдется немало по обе стороны государственной границы. А в нашей Костанайской области появится еще один классный историко-туристический эксклюзив.

Коняево - это и про коней, и про карпа

На Коняево мы с Сабанеем не впервые. В памяти еще живы карповые поклевки и мощные вываживания согнувшейся в дугу удочки. На озере дамбы нет, оно живописно приютилось среди лесов в этакой естественной низине с покатыми склонами. Сколько ему лет, вряд ли кто скажет точно, но все знают - очень много. Местный люд предполагает, что в далеком прошлом после походов и баталий казаки «горькой линии» купали и лечили в его водах своих коней: вода озера считалась целебной.

Дом отдыха

Сегодня на берегу нет ни коней, ни казачьих укреплений. Есть уютный рыбацкий стан, казацкой колоритной фактуры хозяева, сторож-смотритель (тоже из казаков), собака Муля с двумя сыновьями и замечательные карпы, которых здесь, наверное, чуть меньше, чем воды. Обилие карпов радует рыболовов, которые, как и мы, устремляются сюда из дальних мест, причем не только казахстанских, но и российских. И, увы, печалит арендатора, который по плану аренды обязан делать зарыбление даже тогда, когда в водоеме рыбы переизбыток. А ведь решить проблему так просто, стоит только на законодательном уровне дать возможность каждому арендатору больше свободы в управлении своим водоемом, который известен ему лучше, чем министерским чиновникам, стригущим всех под одну гребенку. Мне не раз приходилось писать об этом и даже напрямую обращаться в соответствующее министерство. А воз и ныне там. Но стучи - и откроется. Может, на сей раз люди, от которых зависит обустройство малых рыбохозяйственных водоемов страны, все-таки меня услышат?

На стане среди берез площадка для автомобилей и отдельно зона отдыха с деревянным навесом, мангалом, казаном, дровами, просторным вагоном с кроватями, газовой плитой, посудой. Респект хозяину: есть все, чтобы, выпав из цивилизации, отдохнуть душой и телом. На траве ни мусоринки, ни «бычка», что тоже радует глаз и располагает к хорошему настроению.

Озеро ждет воды

Но мы приехали к карпу. Накачиваем лодку на берегу и сразу замечаем, что водоем мелеет, деревянный мостик лишь наполовину в воде, а на глади озера у берега образовалась плотная зеленая пленка. Градус настроения начинает падать. Сине-зеленые водоросли! Бич непроточных водоемов, испытание для рыбы, провоцирующее ее летний замор. Знаю: цветение воды - естественный природный процесс. Основные причины его - высокая концентрация питательных веществ в воде (эвторфикация), стабильно высокая температура, обилие солнечного света и безветрие. А это как раз про нашу нынешнюю погоду. Когда температура воды в водоемах прогревается выше 18°С и много солнца для фотосинтеза, масса сине-зеленых водорослей поднимается к поверхности и начинает фантастически активно размножаться. Рыба при этом, задыхаясь без кислорода, теряет аппетит, активность, интерес к жизни. Пытаться выудить ее бесполезно.

Но мы пробуем. Прикармливаем три точки в местах наименьшего скопления «зеленки». Нам помогает арендатор, нарезая моторкой круги по водоему, что создает эффект аэрации. «Зеленка» постепенно тает. Рыбачим на глубине 1,7 м. Первую поклевку вижу через полчаса после заброса удочки. Поплавок дернулся и замер. Потом еще, еще. Крупный карп так не клюет. Вынимаю удочку из воды. Насадки на крючке нет. То же самое у Сабанея. Снова подсаживаю баночную сладкую кукурузу. Сабаней первым догадывается подсечь сразу же в самом начале поклевки. Сработало. Первый карпик граммов на 800 у нас в садке. А потом и у меня такой же. Это годовалые карповые детки. В озере избыток рыбы, поэтому по просьбе арендатора будем брать всех подряд. Но хочется, ох как хочется выудить трофей. Или хотя бы двухкилограммовиков, каковых приходилось здесь ловить. Не скрою, деток тоже тягать приятно: они не по возрасту сильны и уже умеют отчаянно сопротивляться… Отрыбачив, отправляемся на берег к самовару.

Коняевские карпы

…Ночью мне приснились кони. Проснувшись, подумала: откуда им здесь быть, и тут же реально услышала цокот копыток. Именно копыток - не копыт - легкий, мягкий. Проснулась и загавкала Муля. Догадываюсь: это к нам в гости приходили косули. Их я не увидела, зато увидела луну, повисшую над головой лимонной долькой, и млечный путь, до которого, казалось, можно было дотянуться рукой.

… Ну а мой трофей так и остался плавать в Коняево. Пусть станет еще больше. Верю, что мне с ним еще посчастливится встретиться.

Клев-инфо