Туристы, как правило, народ наблюдательный. Фиксируют не только особенности развлекательно-отдыхательного сервиса и заморские красоты, но и детали обыденной жизни тех стран, где бывают. Отношение к животным - одна из таких деталей, не заметить которую невозможно. Недавно мои близкие вернулись из Черногории. И в их рассказах о прелестях этого путешествия коты заняли свое достойное место.

На которской улице-мостовой: где хочу, там и лежу /Фото Тамары ИВАЙКИНОЙ

Любят в Турции

У меня кошачьих впечатлений из разных стран - уже небольшая коллекция. Сама дополняю, да и знакомые, друзья помогают. В моем кругу в основном задерживаются люди, любящие животных. Вот читаю очередной пост в Instagram коллеги из Астаны Ирины СЕВОСТЬЯНОВОЙ.

- В Турции есть несколько моментов, которые для меня очень ценны. Это в первую очередь отношение к детям. Детей любят. Абсолютное большинство взрослых... - пишет она. - И конечно же, отношение к животным. Котики повсюду, красивые, сытые, многие очень общительные. В магазинах, кафе, отелях, просто на улицах. Котики не шуганные. Значит, не привыкли к тому, что их могут обидеть.

Подтверждаю. Так было всегда. Первый раз в Турции мы отдыхали лет двадцать назад и тоже удивлялись, до чего котолюбивая страна. Помню, как грациозные киски вылезали откуда-то, кажется, прямо из-под камней волнореза, гуляли по твердому береговому песку, оставляя цепочки следов и с достоинством игнорируя набеги мелких волн. При этом никогда на отельном пляже от них не оставалось ничего предосудительного, хотя, наверно, там просто хорошо убирали. Но и на территории большого отеля с массой цветников, всякой зелени, уютных беседок ни разу не доводилось видеть, чтобы местные работники выгоняли откуда-нибудь разлегшихся кошек.

Ну, а уж о кофейнях в Алании, закусочных, благоухающих ароматами кебабов, и говорить нечего. Там коты - на положении неотъемлемой части местного колорита. Садишься за столик, а под ним на прохладных плитках пола распростерся котяра, пришел от зноя отдохнуть. Деликатно подвинешь тело ногой, чтобы и тебе дал кусочек пространства ноги поставить, он таким взглядом одарит...

«Где кот в окошке...»

В особо терпимой к страстям и особенностям человеческим Голландии к животным отношение, как к людям. Во всяком случае, уважительное. В Гааге, Утрехте, Амстердаме, где я побывала, уличные коты не выглядели изгоями. И встретить их можно было не только в тиши какого-нибудь парка, но и на входе в галерею современного искусства, на скамьях уличного кафе, на палубах домов-лодок, что качаются на воде каналов. Мы с дочерью минут десять наблюдали за роскошным полосачом, который сидел на пороге такого экзотического жилища.

- Слушай, а у здешних котов, похоже, не бывает морской болезни, - заметила Мария с завистью.

Кот, будто услышав, одним прыжком переместился на сушу. И пошел куда-то от нас, слегка покачиваясь, как нам показалось. Матрос, одним словом.

Еще один знакомец появился у меня в отеле. Гостиница была маленькая, совсем не роскошная, но в изумительном месте - пять шагов до музея Ван Гога. Держали номера там совсем простые, лифт был расписан и разрисован фривольностями, туристы ходили шумные, хозяева под стать им. И за всем этим космополитичным бедламом с подоконника философски наблюдал рыжий кот. В отеле он не жил, ночевал где-то в другом месте, но на подоконник приходил ежедневно, с утра. Его угощали, он позволял чесать себе за ушком, правда, потом недовольно встряхивал им.

Рыжий администратор отеля в Амстердаме / Фото Галины КАТКОВОЙ

Рыжий стал участником маленького чуда для меня. Я заблудилась. Вижу, что улицы знакомые и все-таки не могу найти малютку-отель. На мучительно ломаном немецком я попыталась спросить у какого-то господина, не знает ли он, как мне найти... Мужчина внезапно на русском с легчайшим акцентом ответил: «А, это тот, где кот в окошке». И проблема решилась в пять секунд.

На память об Амстердаме я купила несколько сувениров, в том числе в одной из галерей футляр для очков с яркими котами на крышке. Мордочки у всех, как у арлекинов, из разноцветных половинок. Жаль, стал немного облазить.

Коты Балкан

И тут раз - мне привезли новый. С котом! С берегов Адриатики, из черногорского города Котор. Даже странно, что название его не имеет отношения к слову «кот», ведь в этом городе к кошкам особенно теплое отношение. Они гуляют, нежатся на солнце везде, где хотят.

Котор - город, старинная часть которого, как памятник истории и архитектуры, находится под охраной ЮНЕСКО. Собственно, он весь - памятник. Старинные дома, которые здесь издавна называются дворцами, храмы, остатки крепости.

Кот в отеле "Херцег нови"

- Эти дворцы, на наш сегодняшний взгляд - обыкновенные дома, но раньше, в эпоху Средневековья, видимо, жить в каменном жилище действительно считалось роскошью, - рассказывает и показывает фото Тамара ИВАЙКИНА, недавно вернувшаяся из Черногории. - На фасадах этих дворцов сохранились родовые гербы, фрагменты украшений. Все такое подлинное, дышит древностью. Некоторые дома соединены необычными арками, в проемах которых синее небо смотрится необыкновенно, как на картинах старых мастеров. И вот в самых неожиданных местах - на карнизе каком-нибудь древнем вдруг видишь кота. Скульптуру. Или живого. Они в Которе просто везде. Улицы узкие-преузкие, вымощенные камнями. И на них, почти под ногами туристов нежатся кошки. Никто их не гоняет, не обижает. Они будто часть местного населения.

Коты украшают собой весьма древние стены / Фото Тамары ИВАЙКИНОЙ

По преданию, кошки когда-то спасли этот город от чумы, истребляя ее разносчиков-грызунов, за что люди до сих пор им благодарны. В Которе есть Площадь кошек - так называют площадь возле церкви Святой Марии, есть Музей кошек. Там в основном полиграфическая продукция - старинные открытки, гравюры, литографии, есть и старые фото, где главные герои - люди, но где-нибудь в уголке обязательно притаился кот.

Поиграем в игру «Найти на этом снимке котика, он есть» / Фото Тамары ИВАЙКИНОЙ

Забавно, но сама Тамара, снимая которские пейзажи, случайно сделала именно такой снимок - с котиком в углу.

Официальным символом Черногории до сих пор является венецианский лев (больше трех веков тот же Котор входил в состав Венецианской республики), а неофициальным символом Котора - кот.

Старинная вывеска на здании городской библиотеки в Которе, где располагается Музей кошек / Фото Тамары ИВАЙКИНОЙ

Но самое главное - не только декоративность, которую придают средневековым камням Котора усатые-полосатые, а то, что уличные животные здесь не влачат жалкое существование. Их любят, подкармливают, оборудуют для них специальные домики.

В Которе скульптуры котов можно обнаружить в самых неожиданных местах / Фото Тамары ИВАЙКИНОЙ

Кстати, в моей коллекции есть фото отличных домиков, сделанное в хорватском Загребе, тоже на Балканах. Они такие яркие, веселые и совсем не диссонируют с обликом города, имеющего древнюю историю.

В Загребе уличным котам предлагают найти пристанище вот в таких домиках / Фото Марии КАТКОВОЙ

Оказывается, существует известный в мире путеводитель Lonely Planet, и еще в 1914 году Котор был внесен им в ТОП-10 городов, которые понравятся любителям котов именно тем, что очень лояльны и дружелюбны к животным. Вместе с ним в список попал и Амстердам.

Этот материал сделан в поддержку проекта «НГ», который называется «Из грязи в князи». Он для тех, кто берет себе в дом брошенных животных, лечит их, кормит, любит.