Обратите внимание на наш двор!
@daoj
3 августа 2023, 11:48
По адресу ул. Алтынсарина, 106 в Костанае негде играться детям. У нас в каждой квартире минимум двое детей, возраст от года до 10 лет. Дети мечутся по двору, когда едет машина.
Детская площадка в очень плачевном состоянии. Обращались в ПКСК "Орталык", который в нашем же доме, но внятных действий и ответа нет.
Просим вас помочь, может с этим письмом на наш двор обратят внимание.
Рядом с нами находится ясли-сад № 61, возле одной из групп за территорией лежат фекалий, вечно вонь от мусора и фекалий идёт на территорию сада. Мусора, который стоит рядом с ясли-садом.
Смотрите, сколько детей. Это здесь и половины детей нет из дома
Это территория, прилежащая с ясли-садом
В аварийном состоянии
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