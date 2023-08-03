3 августа 2023, 09:18

У нас система пассажироперевозок, настроена так, что любой чих может разрушить всё на пару-тройку лет.

Один ИП и ЖД-автовокзал в квартире - решили запустить автобус в Астану и взад. Для этого выделили два автобуса Setra, оба старше десяти лет, точнее не скажу, но оба сняты с производства в 2013 году.

Что ждёт пассажиров: откидывающиеся спинки кресел, подножки, подлокотники и по бутылочке воды. Про туалет и кондиционер,перевозчик информацию не предоставил. Стоимость билета 12 тысяч тенге.

В индрайвере комфортабельные Камри и Альфарды предлагают довезти до Нур-астаны за ту же цену, но здесь 4 или 7 мест, а в Сетре 55 мест.

55 мест умножим 12 тысяч, получается 660 тысяч. Расход Сетры на 100 км около 40 литров дизтоплива, умножаем на 7, получаем 280 литров по 300 тенге, расход 84 тысячи тенге.

Ну и как не посчитать чью-то прибыль 576 тысяч с рейса в одну сторону. В обе стороны, минус расходы автовокзалов получается один миллион тенге.

Не списываю поезда, где плацкарт до Акмолы по 4200 тенге. Есть хоть какая-то конкуренция.

И тут возникает вопрос, какого художника здесь происходит или уже всем так начхать на междугородние автобусные сообщения, что перевозчики что хотят, то и творят.