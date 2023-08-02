Поручение расторгнуть договора с ТОО "Актобе-Саулет" дал аким Костанайской области Кумар Аксакаклов 26 июля во время визита в Кунай.

Фото из архива "НГ"

Как сообщил "НГ" начальник городского отдела строительства Дастан ИМАНБЕКОВ, процедура расторжения договора будет завершена уже в середине августа.

- Дорожная карта разработана, сейчас мы посмотрим все моменты - неотработанные авансы, все коллизии, - сказал Иманбеков 31 июля нашему корреспонденту. - Думаю, до 10 августа мы всю процедуру проведем. Сейчас только определимся со сроками исполнения договора. Скорее всего, по этим домам мы уйдем на 2024 год.

Аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ ранее отговаривал Кумара Аксакалова и просил не отказываться от услуг ТОО "Актобе-Саулет". Дома готовы на 90-95% и, как подчеркивал градоначальник, найти застройщика, который завершит такой маленький объем работ, будет очень сложно.

31 июля Жундубаев на аппаратном совещании сообщил, что в Кунае готов один арендный дом, акт ввода которого подпишут в августе. Вскоре начнут заселять арендаторов.

- Но в любом случае по Кунаю работы по благоустройству, вертикальному планированию, газификации, обеспечению дорогами будет продолжена. Это все будет, - заверил аким областного центра. - По домам вопрос будем решать. Там строятся еще 55 домов коттеджного типа, которые мы успеем заселить до конца года. В Кунае есть проблемы с компанией "Регалит", у нее 10 домов. Если они не будут справляться, то мы будем искать другого застройщика. Но для города это не критично, время потеряем только.