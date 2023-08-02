О том, что в ночь с 1-го на 2-е августа разряд молнии попал в одну из емкостей элеватора ТОО «Компания «Саламат» по ул. Дружбы, 36, сообщил «НГ» подписчик. И добавил - из-за взрыва около 1 000 тонн зерна высыпалось на улицу.

Вероятно удар молнии пришелся на основание силоса / Фото Андрея СКИБЫ

На видео с территории элеватора - разрушенный силос, из которого на землю рассыпалось зерно.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наша Газета|Новости| Костанай (@ng.kz_)

2 августа корреспонденты «НГ» приехали к территории ТОО.

- В данный момент сотрудниками ДЧС проводится экспертиза, ее результаты будут известны только примерно через месяц, - кратко сообщила представитель ТОО «Компания «Саламат»» Валентина (свою фамилию она называть отказалась - «НГ»). - Пока не будут известны результаты экспертизы, комментировать ситуацию мы не будем.

И пояснила, что пройти к месту ЧП нельзя - во-первых, территория частная, во-вторых, там проводится экспертиза.

Впрочем, разрушенный силос видно и с улицы, хотя рассмотреть детально мешает железный забор. Видимо, из-за удара молнии, который, вероятно, пришелся на основание, силос сильно погнуло и разорвало на части.

В пресс-службе ДЧС Костанайской области сообщили, что проведение экспертизы в журналах не зарегистрировано, сотрудники департамента на место не выезжали и вызов о пожаре на пульт не поступал.