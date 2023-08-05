Службы отлова безнадзорных животных обязаны вести видео- или фотофиксацию, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Казахстанского института стандартизации и метрологии.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

В Казахстанском институте стандартизации и метрологии разработали стандарт, который направлен на регулирование процесса отлова и транспортирования безнадзорных животных.

"Согласно новому стандарту, службы отлова теперь обязаны проводить видео- или фотофиксацию каждого этапа процесса отлова безнадзорного животного. Это мероприятие призвано предотвратить возможные случаи жестокого обращения и негуманного отлова. Запрещается умерщвлять животных в ходе отлова, а также использовать яды и отравленные приманки, которые могут быть опасны как для животных, так и для людей", - отметили в пресс-службе института стандартизации и метрологии.

Сообщается, что данный стандарт предусматривает строгие требования к препаратам, устройствам и механизмам, используемым в процессе отлова и транспортирования безнадзорных животных.

"Автотранспортное средство для транспортировки животных должно быть оборудовано раздельными клетками для разного пола, размера и возраста животных, а также обладать системой вентиляции и поддержания температуры воздуха. Контакт отловленных животных между собой в ходе транспортировки должен быть полностью исключен", - говорится в сообщении.

Эксперты подчеркивают, что данное регулирование имеет двойную цель: оно направлено на защиту граждан от нападений бездомных животных, которые, согласно статистике, ежедневно становятся причиной повреждений более ста человек. Кроме того, новые требования акцентируют внимание на ответственном и гуманном отношении к безнадзорным животным в процессе отлова и транспортировки.

Напомним, Президент Токаев поручил решить проблему с бродячими собаками. 19 апреля этого года на совещании в правительстве Глава государства заявил, что к нему постоянно обращаются с жалобами на то, что во многих регионах обострилась проблема с бродячими животными.

"Ко мне постоянно обращаются из всех областей с жалобами о бродячих собаках, которыми никто из представителей власти не занимается, ссылаясь на соответствующий закон. Но идя по такому пути, мы можем потерять контроль над ситуацией. Да, мы должны бережно относиться к животным, но их агрессии к людям, особенно в отношении детей, допускать нельзя. Между тем количество жертв нападения бродячих собак увеличивается. Это недопустимо. Принимайте меры", - подчеркнул ранее Токаев.

Ранее жители западных регионов начали жаловаться на бродячих собак. Сообщалось, что из-за бездомных животных в Актау люди не могут спокойно ходить по улице и отпускать своих детей. По словам жителей, голодные собаки бегают по улице, обнюхивают мусор, а если мимо проходят люди, набрасываются на них.