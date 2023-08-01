1 августа 2023, 17:41

Жильцы двухэтажного дома по ул.Железнодорожная с 22 июля живут без воды. Причина в порыве трубы холодного водоснабжения.

Обслуживающее нас КСП "Виктория 17", не может произвести ремонт. При строительстве коммерческих помещений, их владельцы, забетонировали пол. У нас дом не имеет подвального помещения, поэтому общедомовые трубы горячего и холодного водоснабжения находятся под полом.

А, сегодня 1 августа, ещё отключили горячую воду. Владельцы этих помещений отказываются предоставить доступ к общедомовым трубам для ремонта. И никто не может нам помочь.