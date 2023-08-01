О работе светофорных объектов говорили сегодня, 1 августа на расширенном заседании областного акимата. Ежедневно в областном центре выходят из строя 7-8 светофоров, что вызывает рост количества недовольных водителей.

Перекресток ул. Майлина - пр. Аль-Фараби. 1 августа, 14:44. Светофоры не работают /Фото Сауле КУАНБЕК

Аким Костанайской области Кумар АКСАКАЛОВ стал сетовать на обслуживающую компанию,которая должна обеспечивать бесперебойную работу светофоров. И. о. начальника департамента полиции Алексей МИЛЮК добавил: сервисной компании неоднократно направляли представления о привлечении к административной ответственности. Но меры оказались мало эффективными.

- Переходим на должностные лица госорганов, - отчитался Милюк. - В отношении должностного лица городского отдела ЖКХ наложен административный штраф в размере до 100 МРП.

Аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ уточнил: подрядчик не успевает оперативно принять меры. А все потому, что сроки эксплуатации установленных в городе светофорных объектов вышли.

- Сроки проходят, нужны денежные вливания, что сейчас мы и делаем, - отметил Жундубаев. – В последние два года выделялись средства на замену панелей, в этом году выделили 241 млн тенге, что позволит примерно на 45 улицах заменить панели. В настоящее время проходят конкурсные процедуры. Думаем, что успеем, но есть риски.

- Ладно, исправляйте, - закрыл вопрос Аксакалов. – Закладывайте финансы в полном объёме, чтобы все эти светофоры привести в порядок.

Кроме неработающих светофоров, условиями для ДТП на совещании назвали неправильное обустройство перекрестков и пешеходных переходов, отсутствие дорожных знаков и разметок.

В этом году на дорожную разметку выделили 191 млн тенге. Работу поделили на два этапа, первый уже завершили, следующий – в августе-сентябре.

- В этом году более качественная разметка, чем в прошлом году, - сказал аким Костаная. - Там где-то есть замечания, мы это сделаем.