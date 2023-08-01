Генеральный директор «Тобола» Андрей КАНЧЕЛЬСКИС поделился впечатлениями от победы казахской команды в гостевом матче над «Базелем» в квалификационном раунде Лиги конференций (3:1), передает Sports.kz со ссылкой на Metaratings.ru.

«У ребят нормальное настроение после победы над "Базелем“. Мы обязаны проходить такие команды. Я был удивлен швейцарской командой, они очень слабые. Если "Тобол“ не пройдёт „Базель“, то это будет позор. Очень рад, что ребята собрались и после первого тайма перевернули игру в свое русло, обыграли швейцарцев. Мы превосходили "Базель“ по всем компонентам. Да, у нашего соперника было два удаления, но они все равно плохо выглядели. Может быть они недонастроились на нас. Теперь они будут знать такую команду "Тобол“, где она находится, пусть учат географию. Мы переиграли их по всем статьям! Да, "Базель“ с большим опытом в еврокубках, много играли в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Но то, какой они командой были раньше, и какие сейчас, это разные вещи. Не знаю, что с ними происходит. "Тобол“ достоин играть в групповом этапе Лиги конференций», — сказал Канчельскис.

«Тобол» примет «Базель» в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций 3 августа. Встреча начнётся в 17:00 по московскому времени.

В этом же интервью Андрей Канчельскис иронично прокомментировал слухи о его алкогольной зависимости.

«Все про меня говорят, что я плохой. Я вижу все вещи, которые вы пишете про меня, вам не стыдно?! Соберитесь хотя бы на минуточку. Я не могу выпивать столько, сколько пишут про меня. Я же не могу пить каждый день! Если бы я так делал каждый день, то уже был бы не живой. Как я устал от журналистов, глупые люди. Если хотите, приезжайте ко мне, будем пить с вами каждый день. Но кто будет писать тогда про спорт?

А я буду заниматься футболом, делом, которое люблю. Конечно, я каждый день встаю, выпиваю бутылку водки и иду на работу. Но мне всё равно на то, что про меня пишут. Я занимаюсь своим любимым делом — футболом. И пока ещё востребован. Меня помнят, звонят журналисты из Европы, Англии. Кому ещё могут такие люди звонить? Алкоголику?

Я бы сейчас нигде бы не был, если бы был алкашом. Но я вам скажу слова Черчилля: "Ложь успевает обойти полмира, пока правда надевает штаны“. В футболе есть бог, который всех накажет. Но я ко всему спокойно отношусь. Пойду выпью ещё две бутылки водки и закончим разговор», — сказал Канчельскис Metaratings.ru.

Канчельскис является обладателем Кубка СССР, Суперкубка Европы, Кубка Англии, Кубка английской лиги и Суперкубка Англии. Экс-футболист дважды становился чемпионом Шотландии, а также выигрывал Кубок Шотландии и Кубок шотландской лиги.