56-летние Бьёрн ШНАЙДЕР (друзья называют его Би Джей) и Неруван ШНАЙДЕР (все зовут ее Лек) 30 июля выбрали местом для очередной остановки парковку триатлон-парка в Костанае. Белый фургон Mitsubishi выделялся на фоне других автомобилей: тайландские номера, вытянутая форма кузова, рисунки с изображением гор и леса и QR-cod, перейдя по которому попадаешь на сайт путешественников.

Бьёрн и Неруван остановились на парковке триатлон-парка /Фото Андрея СКИБЫ

Бьёрн говорит по-английски и по-немецки, Неруван знает только английский.

- Я родился и вырос в Швейцарии, работал там авиационным инженером, но покинул свою страну еще 1995 году, чтобы заниматься дайвингом и исследовать мир, - рассказал «НГ» Бьёрн. - Сейчас я инструктор по дайвингу и коммерческий дайвер. Я оказался на Пхукете, в Таиланде, где по работе и познакомился со своей женой - на лодке для дайвинг-туров У нас обоих есть страсть к морю и путешествиям. Поэтому мы с женой пришли в яхтенный бизнес. Я работаю главным инженером, жена - главной стюардессой на суперяхтах - для очень богатых и состоятельных людей. А это отличный способ зарабатывать деньги и одновременно путешествовать по миру!

Mitsubishi Triton перестроили в «дом на колесах» со всеми удобствами

После пандемии Covid-19 в прошлом году супруги решили проводить больше времени вместе, исследуя мир. Продали свой дом, заказали автомобиль на заводе в Тайланде и перестроили его для путешествий.

Лом Као, Тайланд. Свое путешествие Бьёрн и Неруван начали с родных мест

- Автомобиль - Mitsubishi Triton 4x4, в Казахстане известный, как Mitsubishi L200, - поясняет Бьёрн. - В нем достаточно места, чтобы разместить двух человек на двух кроватях, здесь также могут сидеть и ужинать 4 человека, есть туалет и отдельный душ.

Последние 10 лет Бьёрн и Неруван путешествовали по Юго-Восточной Азии на велосипеде. В декабре 2022 года купили автомобиль и сначала ездили по Тайланду в ожидании открытия границы с Китаем (ее закрыли из-за пандемии).

На границе между Лаосом и Китаем

- Мы покинули Таиланд в начале мая с целью отправиться в Европу к декабрю, - рассказала «НГ» Неруван. - Проехали уже 31 000 км: 13 000 км по Таиланду и 18 000 км по другим странам. Посетили Лаос, Китай, Монголию, Россию и Казахстан. Далее - в Грузию, Турцию, Болгарию, Румынию, Венгрию, Австрию и Швейцарию, где проведем некоторое время с семьей мужа и подготовим автомобиль к следующему путешествию.

В Китае туристов сопровождали путешественники из Австралии

В планах - маршрут от Нордкапа (мыс на острове Магере на севере Норвегии в коммуне Нордкап. Нередко его считают самой северной точкой Европы) до Кейптауна в Южной Африке. Далее планируют исследовать Южную Америку и вернуться в Тайланд.

- Наш проект называется «Find Our Way 4х4» («Найди свой путь 4x4») и был создан для того, чтобы во время путешествий передать полученный опыт молодому поколению, мотивировать их путешествовать и находить собственный путь, - отмечает Бьёрн. - Для взаимопонимания и терпимости важно развивать толерантность и знакомиться с другими культурами. Вместе с изучением языков это лучшее образование, которое только можно получить!

Неруван очень хотела увидеть Монголию. Когда мечта исполнилась, стали думать, как оттуда добраться до Европы.

Провинция Баян-Улгий, Монголия

- Выезжая из Монголии, мы проехали через Россию, приехали в Казахстан и уже были в Семее и Павлодаре, но из-за сложной геополитической ситуации решили пересечь север Казахстана, - рассказал турист. - Возможно, мы исследуем юг Азии и другие соседние страны на обратном пути, уже через пару лет. Когда оформляли транзитную визу в Россию в Астане, обсуждали с другом, куда поехать, и выбрали Костанай, так как это наш первый пункт назначения на пути в Актобе и Уральск, откуда мы планируем пересечь границу России, чтобы следовать вдоль Волги на юг - до Волгограда и Грузии.

Бьёрн Шнайдер возле статуи Чингисхану в Цонжин-Болдоге, Монголия

Бьёрн считает, что каждая страна, в которой они побывали, уникальна и своеобразна.

- Самым большим сюрпризом для нас всегда была большая разница между тем, что мы сами испытываем, и тем, что СМИ рассказывают нам об этой стране, - рассказал Бьёрн Шнайдер. - Во всех странах, которые мы посетили до сих пор, принимали очень дружелюбно - с распростертыми объятиями. С некоторыми чиновниками иметь дело труднее, чем с другими, но в конце концов все они тоже люди и стараются изо всех сил. Казахстан похож на Монголию: никакой бюрократии, путешествовать просто и непринужденно. Люди у вас очень отзывчивые и всегда помогут. Единственная проблема - это общение. Даже молодежь плохо говорит по-английски. Но, к моему удивлению, в Казахстане, так же как и в Монголии, многие люди говорят по-немецки.

В Семее туристы купили маленький флаг Казахстана

Бьёрн объяснил почему они сделали остановку в Костанае:

- Для нас самое важное - это путешествие, а не пункт назначения сам по себе. Мы посещаем места иногда случайно, а иногда потому, что люди направили нас туда. В Костанае с нами произошел несчастный случай - автомобиль сломался, нужен небольшой ремонт и сервисное обслуживание. Также мы очень впечатлены этим маленьким красивым городом, поэтому решили задержаться здесь еще немного. Мы оказались в триатлон-парке просто по рекомендации менеджера из костанайского автосервиса. И это был хороший совет. Нам очень нравится здесь. Я думаю, что это отличная идея построить такие места, где люди могли бы расслабиться и получать удовольствие. Такие парки есть далеко не в каждом городе, где мы были.

Возле озера Бурабай (Боровое), Акмолинская область, Казахстан

Туристам, или «оверлендерам», как они себя называют, то есть путешествующим на автомобилях или велосипедах, иногда трудно найти места, где можно получить информацию о том, где припарковаться, сделать покупки или взять воду для «дома на колесах».

- Конечно, в Казахстане почти нет условий для размещения кемпингов. Фургоны или «дома на колесах» здесь что-то непривычное. Так что для таких «жителей Оверлэнда», как мы, иногда бывает непросто найти место для ночлега, - отмечает Бьёрн. - Мы сделали себе казахстанские SIM-карты и отмечу, что у вас плохой интернет. Но в целом у нас не было каких-то реальных проблем в Казахстане с получением всего необходимого, и путешествовать по вашей стране довольно легко. Единственное, что можно было бы улучшить, это дороги. Но опять же, если ехать из Монголии, то здешние дороги очень приятные.

На пути из Астаны в Костанай

- Нам нравится, что в вашем городе непринужденная атмосфера по сравнению с Астаной, там за рулем мой муж очень стрессовал, - добавляет Неруван. - Но вам нужно учить английский. Если бы путешественники могли общаться с большим количеством людей, то впечатления были бы еще лучше.

31 июля супруги отправились дальше. Следующая остановка - Актобе.

Фото из личного архива