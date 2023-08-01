Народные новости

Для чего электросамокаты вот так оставляют без присмотра?

Fasd

1 августа 2023, 12:50

В городе в центре и в районе КСК стал замечать, что вот так (как видите на фото) оставляют электросамокаты брошенными. Как вы считаете, в каких целях это делается? Неужели хозяева не боятся, что их могут украсть.

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