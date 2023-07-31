В Антикоррупционной службе заявили о завершении расследования в отношении экс-вице-министра индустрии и инфраструктурного развития Тимура Токтабаева, передает Tengrinews.kz.

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"Антикоррупционной службой завершено досудебное расследование в отношении экс-вице-министра индустрии и инфраструктурного развития Токтабаева Т. по факту злоупотребления должностными полномочиями. Он обвиняется в незаконной передаче без аукциона аффилированным с ним лицам под предлогом разведки месторождения "Шевченковское" в Костанайской области, где уже были установлены крупные запасы твердых полезных ископаемых (никель и кобальт). В результате подконтрольная ему компания за минимальную стоимость подписного бонуса получила уже готовое к добыче месторождение. Уникальные по своим мировым запасам твердые полезные ископаемые в виде никеля и кобальта оцениваются в 100 миллионов тонн на сумму 5,7 триллиона тенге", - заявили в Антикоре.

В ходе следствия данное месторождение было возвращено в пользу государства.

Генеральной прокуратурой обвиняемый Токтабаев предан суду.

Согласно положениям статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация распространению не подлежит.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

Токтабаев был задержан 7 ноября 2022 года по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Тогда арестовали дорогостоящее движимое и недвижимое имущество Токтабаева и его близких родственников: элитные частные дома, земельные участки, автомашины Cadillac Escalade, Mercedes-Benz Maybach S580 4 Matic, две BMW X5 Xdrive40I, Bentley Bentayga V8.

Тимур Токтабаев в 2016-2019 годы работал в должности заместителя министра в Министерстве по инвестициям и развитию. С 5 марта по 17 декабря 2019 года экс-чиновник занимал должность вице-министра в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития. 17 декабря 2019 года Токтабаев уволился из МИИР "по собственному желанию".