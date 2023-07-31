В августе казахстанцев ожидают сразу два полнолуния: 1-го и 31-го числа. Второе полнолуние получило название суперлуния года, поскольку в указанный период спутник Земли будет виден ярче и больше, чем обычно. В какое время казахстанцы смогут наблюдать это астрономическое событие, корреспонденту Tengrinews.kz рассказал астрофизик Виктор Тейфель.

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По информации "Московского планетария", суперлуние – наиболее близкое совпадение фазы полнолуния с перигеем (ближайшая к Земле точка. - Прим.) лунной орбиты – произойдет 31 августа 2023 года. Фазу полнолуния спутник Земли примет в 07:37 по времени Астаны.

Как пояснил Виктор Тейфель, увидеть астрономическое событие можно будет из любой точки Казахстана.

"В любой точке Казахстана, когда над горизонтом будет Луна, можно будет наблюдать (суперлуние. - Прим.). Это вполне естественное явление, поскольку Луна может находиться либо ближе к Земле, либо на наибольшем расстоянии. И момент, когда Луна находится на наиболее близком расстоянии, может приходиться на разные ее фазы. Когда минимальное расстояние совпадает с полнолунием, полная Луна нам будет казаться на 10-15 процентов больше в диаметре. Но невооруженным глазом мы можем особо этого не заметить", - пояснил Тейфель.

Максимальная высота Луны над горизонтом приходится на полночь. Именно в это время казахстанцы смогут более отчетливо наблюдать всю красоту астрономического события.