На эту сумму планируют купить спецодежду для 30 природоохранных и 16 лесных учреждений, сообщает informburo.kz.

Тушение пожара в Абайской области /Фото с сайта nur.kz

Работников лесных пожарных станций обеспечат дополнительной защитой. Премьер-министр Алихан Смаилов подписал соответствующее постановление, сообщает пресс-служба правительства РК.

Из резерва правительства выделят 918 млн тенге на приобретение противопожарной одежды для работников лесных пожарных станций природоохранных и лесных учреждений.

Предполагается, что это позволит дооснастить работников 30 природоохранных и 16 лесных учреждений противопожарной одеждой для предотвращения механических травм, перегрева и переохлаждения, воздействия агрессивных жидких составов, защиты от воздействия высоких температур.

Недоработки при борьбе с огнём вскрыл масштабный пожар в Абайской области, при тушении которого погибли 14 сотрудников филиала РГП "Семей орманы" и местный тракторист. На встрече с президентом родственники погибших в пожаре сотрудников лесного хозяйства пожаловались, что на место пожара их родных отправили без спецодежды, в туфлях и на личном авто.