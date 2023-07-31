В МВД рассказали, когда начнут наказывать водителей самокатов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Редакция запросила в МВД информацию, когда вступят в силу поправки в "Закон о дорожном движении", как будут выявлять его нарушителей и как наказывать их. В МВД сообщили, что закон был опубликован 30 июня 2023 года и вводится в действие с 30 августа. Закон определяет статус новых видов транспортных средств: "электросамокатов" и "малых электрических транспортных средств".

Малое электрическое транспортное средство - транспортное средство, оснащенное электрическим двигателем, предназначенное для индивидуального передвижения, имеющее одно или несколько колес.

В МВД отметили, что в случае выявления правонарушений они будут привлекаться к ответственности по статье 593 "Несоблюдение требований по перевозке пассажиров и грузов, пользованию ремнями безопасности или мотошлемами" Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях или статье 620 КоАП "Нарушение иных требований, предъявляемых к участникам дорожного движения" в зависимости от состава правонарушения. Однако в ведомстве не пояснили, как именно будут выявлять нарушителей.

Редакция также запросила, как именно будут наказывать по таким видам нарушений, как управление самокатом несовершеннолетним, езда на одном самокате вдвоем или с большим количеством человек, управление самокатом без водительских прав. В МВД лишь отметили, что квалификация административных правонарушений определяется по каждому конкретному факту в отдельности, исходя из дорожной ситуации.

Касательно ДТП с участием самокатов в МВД сообщили, что по части 2 статьи 615 КоАП предусмотрена ответственность за нарушение правил дорожного движения пешеходами и иными участниками дорожного движения, повлекшее причинение потерпевшему вреда здоровью, не имеющее признаков уголовно наказуемого деяния либо причинившее материальный ущерб. Пострадавший имеет право требовать возмещения ущерба в гражданско-правовом порядке.

Напомним, что 29 июня Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон по вопросам организации дорожного движения, касающийся в частности и самокатов.

Поправки в закон разработали депутаты Мажилиса. Согласно документу, допускается движение электросамоката по крайней правой полосе проезжей части, включая автобусную полосу в один ряд. При этом водителю самоката должно быть от 18 лет, он должен быть в застегнутом шлеме и в светоотражающей одежде, а также иметь права любой категории.