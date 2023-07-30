27 июля камыстинский крестьянин прислал в «НГ» впечатляющее видео лета саранчи. И пожаловался на то, что обработки против вредителя уже не ведутся. 28 июля сотрудники районного подразделения территориальной инспекции МСХ выехали на место событий.

Встретились там с хозяином полей, а также автором видео. В «НГ» прислали копию акта, подписанного всеми сторонами.

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В нем сообщается, что специалисты вместе с главой КХ «Барс» и автором видео «провели обследование на территории Клочковского сельского округа (с. Талдыколь) 334 га на распространение стадной саранчи на основании жалобы владельца сельхозугодий».

Было определено, что заселенность саранчой составляет 1-2 экземпляра на квадратный метр, что ниже экономического порога вредоносности.

- Повреждений посевов не наблюдается, - говорится в акте, который подписан и специалистами теринспекции, и главой КХ.