30 июля 2023, 12:55

Родственники ищут доноров для Максимова Андрея. Вместе с женой он попал в ДТП. Их автомобиль столкнулся с грузовиком недалеко от Константиновки, на трассе по правому берегу Тобола.

Женщина умерла, а Андрей - в коме. Для переливания нужна кровь 4 группы с отрицательным резусом. Группа очень редкая - ее имеют всего 0,6% населения планеты.

Также просят откликнуться свидетелей аварии.

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