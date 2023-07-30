Редкая группа крови требуется для мужчины в коме
30 июля 2023, 12:55
Родственники ищут доноров для Максимова Андрея. Вместе с женой он попал в ДТП. Их автомобиль столкнулся с грузовиком недалеко от Константиновки, на трассе по правому берегу Тобола.
Женщина умерла, а Андрей - в коме. Для переливания нужна кровь 4 группы с отрицательным резусом. Группа очень редкая - ее имеют всего 0,6% населения планеты.
Также просят откликнуться свидетелей аварии.
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8-707-564-31-40
8-705-147-54-06
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