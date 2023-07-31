31 июля 2023, 09:45

Елбасизм доживает последние деньки и сворованные деньги никто ворачивать не собирается. Оптимисты-альтруисты верят в новый Казахстан, что для них задует ветер перемен. Откуда ему взяться, когда это не ветер, а флатуленция старого режима.

Чем Токаевята кормят грудью старых закоренелых елбасят , вау что же изменилось? Реформы... олигархи - неприкосновенны. НАНовские министры и акимы, все при делах, плюс елбасята на подстраховке.

Ну есть что-то положительное? Ильяс, ты пессимист? Нет, конечно, есть много положительного, положили аграрный бизнес, лесное хозяйство - предки жили в степи и потомкам незачем. Положили и на народ, вы платили за коммуналку, чтобы отремонтировать все котельные. Но ведь деньги украли 20 тысяч террористов в январе 2021 года, теперь надо ещё.

Конечно вы захотите всё свалить на Елбасят и Токаевят, только тут они не виноваты. А кто же тогда? И в поисках ответа на этот вопрос вы выключаете смартфон и в отблеске тёмного экрана, вы увидите того, кто виноват во всех бедах...