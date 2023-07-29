Авария произошла 28 июля около 21:00 на автодороге «Костанай - Сарыколь», в 15 километрах от п. Октябрьское. 22 летний водитель автомобиля "Ваз-21099" не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Там он совершил лобовое столкновение с минивэном "Тойота Альфард", в котором находилось трое пассажиров. Среди них была беременная женщина.

- В результате ДТП водитель "Ваз" и водитель "Тойоты" скончались от полученных травм. Трое пассажиров с различными травмами доставлены в больницу, - сообщают в пресс службе ДП Костанайской области. - По данному факту начато досудебное расследование по ч. 4 ст.345 УК РК. Проводятся необходимые следственные действия для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

По данным полиции, на дорогах области с начала текущего года погибло уже 37 человек. Департамент полиции в очередной раз призывает всех участников дорожного движения о неукоснительном соблюдении ПДД.