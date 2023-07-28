Два легковых автомобиля марое «КIA» и «УАЗ» столкнулись ночью 27 июля на 588-м км. трассы «Екатеринбург-Алматы».

Сигнал о происшествии поступил диспетчеру трассового медико-спасательного пункта «Щербаково» в 23:31. К месту ДТП выехала бригада специалистов ТСМП на реанимобиле.

- В числе пострадавших трое несовершеннолетних и двое взрослых. Все они получили травмы различной степени тяжести, двое находились в шоковом состоянии, - рассказали в пресс-службе ДЧС Костанайской области. - Спасатели оказали первую медицинскую помощь пострадавшим и доставили их в ЦРБ с. Алтынсарино.

В пресс-службе отметили, что в качестве аварийно-спасательного оборудования был использован комби-резак для доступа в подкапотное пространство, чтобы отключить аккумуляторную батарею и избежать возгорания одной из автомашин.