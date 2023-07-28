ДТП произошло вчера, 27 июля, около 23:00. Неподалеку от пересечения пр. Абая и ул. Чкалова 38-летний водитель автомашины «Тойота» наехал на мужчину, который пересекал дорогу в неположенном месте. Пешеход скончался на месте ДТП.

- Водитель «Тойоты» двигался по направлению из центра в КЖБИ. По результатам освидетельствования он был трезв, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. - Со слов водителя, пешеход на дороге появился внезапно, после чего он принял меры по экстренному торможению. Однако наезда избежать не удалось.

Начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 345 УК РК. Назначены соответствующие экспертизы, проводятся следственные действия.

Окончательное процессуальное решение примет суд.

Фото предоставлены пресс-службой ДП КО