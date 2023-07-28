Во втором тайме шанс сравнять был у Рамазана Оразова, который на 54 минуте не забил пенальти. "Базель" же в это время остался в меньшинстве после удаления автора первого гола.

Костанайцы воспользовались численным преимуществом и за пять минут забили сопернику два гола. Сначала на 57-й счет 1:1 сделал Серж Дебле.

А на 62-й Оразов исправил свою оплошность и вывел "Тобол" вперед.

На 69 минуте "Базель" понес еще одну потерю. Из-за перебора желтых карточек поле покинул Рикардо Калафьори. И сразу же после этого Ислам Чесноков забил в ворота хозяев третий мяч.