Дело заместителя руководителя инспекции транспортного контроля по Костанайской области Серика БЕЗГАЗИМОВА рассмотрел совет по этике департамента по делам госслужбы 26 июля. Обвинялся чиновник по двум дисциплинарным поступкам.

Талгат Сыздыков (за трибуной)

- В декабре 2019 года между отделом ЖКХ района Беимбета Майлина и ТОО "Дорстрой" был заключен договор на ремонт автодороги - подъезд к селу Увальное, - сообщил главный специалист управления контроля в сфере государственной службы Талгат СЫЗДЫКОВ. - ТОО дало гарантию на эксплуатацию участка сроком на 24 месяца. Однако уже в апреле следующего года ТОО уведомили об обнаружении трещин в асфальтобетонном покрытии. И отдел ЖКХ подал в суд на ТОО в связи с неисполнением гарантийных обязательств. Решением специализированного межрайонного экономического суда в удовлетворении иска отдела ЖКХ было отказано.

По словам Сыздыкова, в суде ТОО "Дорстрой" предоставило ответ на свое обращение за подписью Серика Безгазимова. В ответе было указано, что перевозчики привлекались к административной ответственности за превышение весовых параметров при передвижении по данному участку. Это не является гарантийным обязательством, поэтому "Дорстрой" освободили от ответственности за восстановление разрушенного покрытия.

Отдел ЖКХ обжаловал это решение в областном суде, предоставив ответ департамента инспекции по труду. В нем было указано, что никто не может достоверно знать, на каком именно участки автодороги были нарушения со стороны перевозчиков по превышению параметров веса и за что они привлекались к административной ответственности. И суд второй инстанции обязал ТОО "Дорстрой" восстановить разрушенное асфальтобетонное покрытие.

Ерлан Салыкбаев (слева)

- С вынесением частного определения! - отметил председатель совета по этике Ерлан САЛЫКБАЕВ. - О том, что инспекция транспортного контроля, а именно Безгазимов, предоставила суду недостоверные сведения о перевозчиках.

Второе обвинение - в том, что Безгазимов незаконно предоставлял иностранные бланки-разрешения (ИБР) на автотранспортные средства для пересечения границ других государств.

- В частности, на бланках-разрешениях ИП Слюсаренко и ТОО "Тэра-Логистик" стояли факсимиле подписей Безгазимова, - пояснил Сагындыков. - Хотя бланки выдаются автоматически и он не мог иметь к ним отношения.

Серик Безгазимоd все дисциплинарные претензии отрицал. Он пояснил, что в инспекцию обратился директор ТОО "Дорстрой" с просьбой организовать контроль над перевозчиками на предмет нарушения весовых параметров на отремонтированном участке дороги в районе Беимбета Майлина.

- Когда я давал ответ ответ о том, что часть водителей привлекли к административной ответственности, то не имел в виду конкретно подъезд к селу Увальное, - отметил Безгазимов. - Я имел в виду автодорогу в районе, на которой "Дорстрой" провел ремонт. Ситуация возникла из-за того, что суд первой инстанции понял то, что рейды проходили именно на отрезке подъезда к Увальному.

- Вы обжаловали определение суда в адрес инспекции? - спросил один из членов дисциплинарного совета.

Безгазимов ответил, что не обжаловал, потому что не знал о нем, так как оно поступило в Комитет инспекции транспортного контроля, а не в областной департамент. А когда узнал, сроки на обжалование вышли.

По второму вопросу Безгазимов пояснил, то количество техники резко выросло.

- До конфликта Украины и России у нас было 30 перевозчиков, которым требовались иностранные бланки-разрешения. Из них активных было около 15-20, - сказал он. - Из-за конфликта количество перевозчиков, которым необходим ИБН, выросло в 10 раз, сейчас их 300. И бланков не хватает...

А также отметил, что только у упомянутого ТОО "Тэра Логистик" около 500 единиц техники, которым нужны бланки.

Безгазимов сообщил, что одобрением заявок на выдачу ИБН занимается отдельный специалист, который заходит в электронную систему под своей ЭЦП, а у него самого нет удаленного доступа к этой системе.

- То есть, я не могу, сидя в своем кабинете, зайти в эту систему, - сказал Безгазимов. - И никаким образом не мог повлиять на выдачу иди невыдачу бланков. Я не снимаю с себя ответственности, как госслужащий, но считаю, что в данных случаях состав дисциплинарных правонарушений отсутствует.

В ходе обсуждения выяснилось также, что ТОО "Тэра Логистик" и ИП Слюсаренко привлекались к административной ответственности, поэтому не могли быстро получить ИБН.

- Они привлекались не нашей стороне, а на стороне Российской Федерации, поэтому я не мог о них знать, - прокомментировал Безгазимов.

Однако докладчик Сыздыков отметил: есть документы о том, что этих перевозчиков привлекали именно сотрудники транспортной инспекции по Костанайской области. И даже назвал несколько фамилий, оказавшихся знакомыми Безгазимову.

- Вы можете что-то конкретно пояснить? Почему мы из вас словно клещами информацию вытягиваем? - спросил Сагындыков.

Замруководителя ничего конкретного ответить не смог.

Совет по этике вынес ему предупреждение о неполном служебном соответствии, как ранее и двум сельским акимам.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ