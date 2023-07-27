Пациенты с травмами продолжат получать бесплатную экстренную круглосуточную помощь все так же на базе Рудненской городской многопрофильной больницы. Травмпункт закрывать не будут, но пока решается вопрос с финансированием и внесением изменения в НПА, пациенты будут проходить через приемное отделение, то есть приемный покой, сообщает ИА "Город". Подробности сообщил главный врач горбольницы Рудного Талгат Кайкенов.

Напомним, что в прошлом году вышел приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан «Об утверждении Стандарта организации оказания травматологической и ортопедической помощи в Республике Казахстан», в соответствии с пунктом 49 приказа неотложная медицинская помощь пациентам с травмами в населенных пунктах с численностью населения менее 150 тысяч человек оказывается в приемных покоях районных, многопрофильных центральных районных и (или) городских больниц. И по численности населения Рудному травмпункт не положен. С 1 января текущего года финансирование нашего травмпункта из ФОМС было прекращено, содержание травмпункта осуществляла сама горбольница, за счет других отделений.

- Состоялось онлайн-совещание с участием Минздрава, ФОМС, института травматологии, руководства нашей больницы, мы изложили свою позицию, и уже 25 июля в Костанае, вместе с руководством управления здравоохранения, областного филиала ФОМС было принято «Соломоново решение». Прежде всего - внести изменения в НПА, оно заключается в том, чтобы скорректировать не численность населения, а изменить формулировку с «прикрепленного» населения на «обслуживаемое». А у нас как раз и получается в таком случае 150 тысяч человек, даже больше. Ведь мы по сути обслуживаем население не только Рудного и Качар, но также районов Федоровского, Б. Майлина, дополнительно сел Константиновка, Сергеевка и Бесколь. На внесение изменений в НПА нужно время, минимум месяц-полтора, и до конца текущего года, чтобы наша больница не несла финансовые потери, нам выделят дополнительно 34 млн тенге - на приемный покой. Так что в любом случае прием пациентов с травмами продолжится, - пояснил Талгат Еркебланович Кайкенов.

В среднем в год травмпункт Рудного принимает 12,5-13 тыс/ человек. Пациентам оказывают около 35 тысяч услуг (перевязки, рентген, зашивание ран и тд.) в течение года. Новость о возможном закрытии единственного в Рудном круглосуточного травмпункта при Рудненской городской многопрофильной больнице вызвала широкий резонанс. Горожане возмущены и недоумевают, куда в таком случае им и их детям обращаться за экстренной медпомощью при травмах, укусах животных и тд? Аким Рудного и главный врач городской больницы обращались и к мажилисмену Альберту Рау, который 1 июля лично посещал травмпункт, также были письма в Министерство здравоохранения. Дополнительно широкий резонанс в обществе вызвали репортажи и публикации в СМИ городского, регионального и республиканского уровней. В итоге сегодня можно надеяться, что проблема разрешится.