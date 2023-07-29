В регионе подвели итоги социально-экономического развития за первое полугодие. Акимат оценивал ситуацию в районах по нескольким показателям, среди которых важнейшие - объем производства, индекс физического объема по отраслям, объемы строительства, в первую очередь жилищного, и торговли. Само собой разумеется, что развивают все это частные компании, бизнес. А спрос за развитие при этом учиняют с госорганов. Даже в тех отраслях, где нет госзаказа и влияние местной власти минимально.

Ремонт на фабрике АО «Варваринское» отразится на показателях всей районной промышленности за 2023 год / Фото из архива «НГ»

По указанным важнейшим показателям в акимате области составили рейтинг районов. И четыре - Денисовский, Узункольский, Наурзумский, Беимбета Майлина - попали в аутсайдеры. Последний довольно неожиданно, ведь все уже привыкли к тому, что регионы, где есть крупные горнодобывающие предприятия, по показателям промышленного развития и объему инвестиций, всегда в порядке. Так повелось.

Например, в 2017 году на похожем заседании акимата было отмечено знаковое достижение - в области частные инвестиции превысили объем бюджетных (посредством программ господдержки). Тогда еще говорили об этапах великой программы индустриально-инновационного развития и обещали «контролировать каждый тенге инвестиций». И «во исполнение» этой политики горнодобывающие предприятия Костанайской области извещали, что разработали дорожные карты по технологической модернизации. Докладывали председатель правления АО «Костанайские минералы» Ербол НУРХОЖАЕВ и генеральный директор АО «Варваринское» Игорь НИКОЛИШИН. Перечисляли все, что будут делать, строить, вкладывать. Ясно было, что продиктованы эти инвестиции потребностями бизнеса. И неясно, зачем об этом, о сроках модернизации внутренних рабочих процессов частнику надо еще отчитываться перед государством.

Интересно, что и вторая сторона, оказывается, за предпринимательские инвестиции несет ответственность. Вопрос только, какое отношение это имеет к реальной экономике.

Район Беимбета Майлина по показателям обрабатывающей промышленности просел потому, что на предприятии, которое добывает здесь золотомедную руду и производит медный концентрат и золото в виде сплава Доре, идет ремонт.

- ИФО обрабатывающей промышленности составил 74%, - доложил аким района Кайсар МУРЖАКУПОВ, - это в связи со снижением объема производства работ на АО «Варваринское» на 20%, или на 21 млрд тенге. Снижение объемов выпуска продукции на АО обусловлено износом заводского технологического оборудования. С начала года предприятием ведутся ремонтные работы на золотоизвлекательной и обогатительной фабрике, в связи с чем объемы выпуска сплава Доре и медного концентрата сократились на 26% и 27% соответственно. Так как объем промышленного производства АО «Варваринское» занимает 94% в районном объеме, планируемое снижение производства на этом предприятии отражается на развития промышленности района в целом.

Аким добавил, что снижение будет и по итогам года - предприятие планирует сокращение объемов производства сплава Доре и медного концентрата на 34% и 36%.

Что в данной ситуации предпримет местная власть?

- Мы инициировали запрос в АО «Алюминий Казахстана» касательно предоставления отчетов по промышленности и инвестициям в основной капитал по работам, которые ведутся на Восточно-Аятском месторождении бокситов, - пояснил аким района, - в настоящее время их объемы отражаются в отчетах города Лисаковска, мы считаем, что должны у нас.

Несколько лет назад похожий ответ давал глава Камыстинского района, который хотел, чтобы отчетность Краснооктябрьского бокситового рудоуправления отражалась тоже у них, а не у соседа. Похоже, принадлежность отчетной цифры давно и неизменно рулит в оценке эффективности руководства регионом.

«За недостижение основных макроэкономических показателей» аким области объявил акиму района Беимбета Майлина о неполном служебном соответствии, а руководителю Узункольского района - выговор.