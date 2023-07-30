Оригинальный рецепт был найден в Интернете активисткой нашего кулинарного клуба Iraida. По обыкновению она приспособила его к потребностям своей семьи. В итоге получилось мороженое из раздела ПП - правильного питания. Внимание: очень рекомендуем тем, кто придерживается безлактозной диеты. Параллельно даем раскладку для этого рецепта и с использованием молока.

Мороженое из минимума составляющих получается мягким, вкусным

По версии ПП было взято овсяное немолоко и вместо сахара - сахарозаменитель. Но если банан сладкий, то можно и без него обойтись.

- Спелый средний банан режем колечками по 2-2,5 см толщиной, замораживаем в морозильнике, - расписала нам процесс Iraida. - Если блендер не слишком мощный, даем банану чуть-чуть оттаять, чтобы краешки стали немного мягкими. Кладем в чашу-измельчитель банан, туда же 1 столовую ложку немолока. Измельчаем - готово! Если банан большего размера, можно добавить 1,5-2 столовых ложки немолока, главное, не перелить, чтобы мороженое не стало жидким. Но и в этом случае есть выход - готовый десерт можно подморозить. По мнению кулинара, в него можно в порядке эксперимента добавлять еще какие-нибудь ягоды, но аккуратно и понемногу, чтобы не разрушить консистенцию мороженого.

Если хочется шоколадного вкуса, добавьте к банановой массе обыкновенного порошка какао - 1 чайная ложка на банан.

По оригинальному рецепту из Интернета мороженое делается из 3 ингредиентов: банан, какао и сгущенка. Попробуйте разные варианты. Ингредиенты для этого варианта: 2 средних замороженных банана, 2 ч. ложки какао, 1 столовая ложка сгущенки. Охлаждайтесь со вкусом!

Фото Iraida