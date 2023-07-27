Крупную партию – более 58 кг марихуаны - изъяли у преступной группы, распространявшей наркотики на территории региона. В ее состав входило 11 человек. Всех их задержали сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП Костанайской области в рамках ОПМ «Карасора 2023».

- В ходе одновременного задержания подозреваемых по месту жительства и проведения санкционированных обысков полицейскими изъято более 58 кг наркотиков – марихуаны. Стоимость такой крупной партии на черном рынке составляет более 9 млн тенге, - сообщили в ведомстве.

Наркотики хранились в арендованном гараже, там же шла расфасовка по более мелким партиям.



- Участникам преступной группы от 22 до 54 лет. В настоящее время 5 подозреваемых в порядке ст.128 УПК РК водворены в ИВС, в отношении остальных избрана мера пресечения, в виде подписке о невыезде, - сообщил начальник управления по противодействию наркопреступности Нуржан АХМЕТОВ. - В рамках начатого досудебного расследования по статье 297 ч.3 УК РК «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов» проводятся необходимые следственные действия.

Как отметили в ведомстве, с начала года сотрудниками УПН из незаконного оборота изъято более 269 кг различных наркотических средств.