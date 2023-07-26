О ночном пожаре в районе Военного города, в частных домах по ул. Центральной, за магазином "Аврора", сообщили "НГ" сегодня утром, 26 июля, подписчики нашего аккаунта в Instagram.

Во время пожара на ул. Центральной взорвались 2 газбаллона

- Сегодня в 00.35 на ул. Центральной открытым пламенем горел одноэтажный жилой дом 1950-го года постройки (стены щитосборные обложенные кирпичем, перекрытие деревянное, кровля - шифер по деревянной обрешетке), - прокомментировал на брифинге начальник управления по ЧС Костаная, полковник гражданской защиты Алмаз ТУЛЕНДИН. - Огонь распространился на кровлю пристроенного 2-этажного жилого дома 2015-го года постройки (стены из газоблока, кровля - металлочерепица по деревянной обрешетке). Общая площадь пожара 200 кв. м.

Фото Андрея СКИБЫ

В ходе тушения пожара произошел взрыв двух газовых баллонов объемом по 27 л каждый. Еще один газбаллон такого же объема пожарные вынесли.

В тушении пожара было задействовано 12 единиц техники и 40 сотрудников ДЧС Костанайской области, 1 единица техники и 3 сотрудника ОСО (оперативно-спасательного отряда), 1 единица техники и 3 сотрудника ЦМК (центра медицины катастроф) и 1 единица техники и 3 сотрудника АО НК «КТЖ» («Казахстан темир жолы»).

- Локализация пожара была в 02:03, - сообщил Тулендин. - Ликвидация в 06:14. Жертв и пострадавших нет. Для установления причины пожара на месте сейчас работает исследовательская испытательная пожарная лаборатория.

Он также отметил, что 29 августа 2022 года сотрудники УЧС Костаная проводили профилактическую работу по данному адресу.