Ситуация с фонтанами Костаная в этом году - как в песне. Лето на исходе, а жители все ждут ответа о том, когда фонтаны начнут журчать и дарить им прохладу. Как убедилась «НГ», до сих пор молчат не только те, что попали под реконструкцию, но и многие другие.

Конкретные даты запуска работы обновленных фонтанов 15 июня и 20 июля, озвученные акимом Костаная Маратом Жундубаевым, дважды срывались. На одном из последних аппаратных совещаний он дал и вовсе размытую формулировку - «на следующей неделе», имея в виду ту, которая заканчивается 30 июля. Осталось 4 дня, ждем.

Фонтан по ул. Пушкина, 54 исчез в прошлые выходные

А пока в центре Костаная, вдоль ул. Пушкина, неожиданно снесли три старых малых фонтана. Один, напротив дома № 54, исчез в прошлые выходные, еще два, напротив здания городского акимата, начали рушить в понедельник 24 июля. И разрушают до сих пор. Как выяснила «НГ», это был незапланированный снос. Ранее Марат Жундубаев отмечал: бронзовые чаши трех фонтанов почистят, «чтобы было красиво», и вернут на место.





Два фонтана в сквере по ул. Пушкина начали разрушать в начале этой недели

- Когда сняли чаши, увидели, что бетонная конструкция в очень плачевном состоянии, - прокомментировал «НГ» советник акима Костаная Олжас ДУЙСЕКОВ. - Бетон старый, в целях безопасности решили его убрать. Но на следующий год фонтаны обязательно восстановят, они будут в тех же местах по ул. Пушкина.

Помимо реконструируемых фонтанов с открытой датой запуска и тех, что снесли, не работают еще несколько - на бульваре Жастар. Причем на них читатели «НГ» начали жаловаться раньше, чем на все остальные.

- На бульваре Молодежи 7 фонтанов, ни один не работает, - возмущался в WhatsApp «НГ» 31 мая житель района КСК. - Это не фонтаны, а помойка. Гуляли в выходные с детьми и на бульваре Молодежи, и в парке по ул. Гашека, фонтаны тоже не работают. Завтра уже 1 июня, все фонтаны разом заглохли, хотя обычно работали уже 1 мая.

25 июля часть фонтанов круглой формы на бульваре Жастар подремонтировали: на некоторых появились новая гранитная плитка и трубы. Но на прямоугольных, над которыми проходят мостики, снаружи все еще разрушена плитка, внутри - отбитый бетон. Все они без воды и не работают.

Внутри прямоугольного фонтана на бульваре Жастар отбиты не только гранитные плиты, но и бетон

Корреспонденты «НГ» проверяли работу городских фонтанов в начале лета, с того временни лишь несколько запустили в работу. Сначала в Сити-центре, рядом с ТРЦ MART, который до сих пор «то потухнет, то погаснет». Потом на площади Первоцелинников. Чуть позже заработали два из шести реконструируемых: за памятником Пушкину и рядом с Шахматным клубом, но не в обещанные сроки, а на две недели позже.

- Фонтаны в очень плачевном состоянии, потому что госзакупки в этом году проходили долго, - сообщал "НГ" в июне руководитель отдела ЖКХ Данияр САБИТОВ. - Два раза объявляли конкурс, никто не хотел участвовать, прошлогодний подрядчик просто отказался обслуживать. Еле как нашли организацию, которая согласилась их обслуживать. Они же и проводили обследование фонтанов и тоже сказали, что фонтаны в ужасном состоянии.

Плачевное состояние по сей день остается основной причиной молчания фонтанов. И заработают они, похоже, когда их пора будет отправлять на консервацию...

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ