Новый участок дороги перекроют в связи с ремонтом на пр. Абая в Костанае
26 июля 2023, 10:39 | ЖКХ
Работы по ремонту дорожного полотна на проспекте на новом участке начинают уже сегодня, 26 июля. В рамках ремонта будет перекрыт отрезок дороги в границах улиц Тауелсыздык и Павлова, сообщает отдел ЖКХ областного центра.
- Изменения коснутся маршрутов № 3, 13, 18, 18А, 21, 24, 25, 112, 113Б, 116, 120. Приносим свои извинения за временные не удобства. Просим водителей корректировать свои маршруты с учётом данной информации, - говорится в сообщении.
Завершить работы на этом участке обещают к 15 августа.
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