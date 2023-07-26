26 июля 2023, 11:12

Пару лет назад был у меня период отсутствия работы сроком в 4 месяца. Не вызывали на основную работу. Пробовал устроится инженером на автомобильный завод, предложили 114 тыс. тенге. При экскурсии по заводу не видел, чтобы автомобили собирались... Отказался.

Доставка пиццы не устроила, на машине крутиться возле КГУ не вариант, но предвещали баснословные от 170 тыс. тг. Кто работал в доставке пиццы, отпишитесь - правда, что в этой сфере можно достичь такой зарплаты и каким образом это удается?

Пробовал устроиться в доставку еды. Там тоже грезили от 180 тыс. тенге. В месяц. Не устроили их условия контракта и сомнительные предложения их бухгалтера отдать свой электронный ключ с паролем для ведения бухгалтерии.

Немного подробнее. Работают они только с Альфа банком. Там открывается счёт для юр.лица. Бесплатно в течение недели и платно 2000 тг за 2 дня. Ни дня не проработал, ни разу не пользовался их счётом, но через год меня начали терроризировать менеджеры банка, чтобы я оплатил им 5000 тг за закрытие счета. Я отказался от их предложения. Открывал ИП сам через госуслуги, это легко. Дальше с помощью отдела помощи предпринимателей стали рассчитывать налоги отчисления. В сумме оказалось около 13000 тг. Я ещё ничего не заработал, но уже должен столько отдать. Дальше "менеджер" отправил контракт для ознакомления. В нем я все должен, а они мне ничем не обязаны. Я должен за каждый заказ вести отчётность и в конце месяца отправлять им и они начисляют мне зарплату, все вроде нормально. Но! Пункт контракта обескуражил меня... Они имеют право по истечении 30 дней расторгнуть со мной контракт без объяснения причин. Т.е. работай на них месяц и тебя просто оставляют без зарплаты и ещё незнакомый человек будет иметь доступ к твоей цифровой подписи... Это меня не устроило сразу. Отпишитесь, кто работал у них.

Далее без договоров устроился в ремонт бытовой техники на доставку техники под видом мастера. За 100 000 тг, оплата бензина. Устроился не из-за денег, а из-за опыта. Хотел сменить сферу деятельности. Устроился по устному договору, зная о всех последствиях. Проработал там 1,5 месяца и меня вызвали на основную работу вне Кустаная. Узнал о всех прелестях работы в подобных шаражках. Клиентов дурят, но по по большей части менеджеры из Алматы. Местные мастера цену назначают по работе и ниже. Ушел оттуда, опасаясь за свое честное лицо) За все косяки мастеров и менеджеров приходилось выслушивать претензии от конкретных людей, как-будто это я сделал. Я старался свою работу делать качественно, по образованию я технический инженер с 25-летним стажем работы. Все, что от меня зависело, чтобы клиент даже при плохой ситуации оставался менее рассерженным. В итоге, не доработав месяца, я по устной договоренности уехал на другую работу, и когда пришел день оплаты, менеджер начал юлить с выплатой причитающихся мне денег - немного,но они тогда были нужны. В итоге мне выплатили, но с применением психотехники общения с людьми.

А у вас как с поиском работы и как вы относитесь к высказыванием правительства об уровне дохода в 340 тыс. тенге в месяц?

Вообще всегда считалось минимальный доход в цену 1000 литров бензина, т. е. 200 000 тенге.