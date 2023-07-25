Россиянин спрятал марихуану в "Kinder Сюрприз" и пытался провезти наркотики через автомобильный пункт пропуска"Кайрак". Его задержали вчера, 24 июля, сотрудники управления противодействия наркопреступности департамента полиции региона и Карабалыкского района совместно с сотрудниками пограничной службы КНБ по Костанайской области в рамках в рамках ОПМ «Карасора 2023».





- При досмотре пассажира, который пересекал границу в сторону России, служебно-розыскная собака учуяла запах наркотиков. На вопрос: "имеются ли у Вас запрещенные вещества?", - мужчина признался, что да. Когда спросили, где он хранит наркотические вещества, он отдал "Kinder Сюрприз", в котором находилось около трех грамм марихуаны, - рассказал начальник управления противодействия наркопреступности ДП Костанайской области Нуржан АХМЕТОВ.

Начато досудебное производство по двум статьям 286 УК РК (попытка контрабанды), а также по статье 296 УК РК (хранение наркотических средств). Назначены соответствующие экспертизы, проводятся необходимые следственные действия.

В пресс-службе ДП Костанайской области отметили, что с начала ОПМ «Карасора» из незаконного оборота сотрудниками полиции изъято более 10 кг различных наркотических средств.