На 24 июля в Казахстане зарегистрировано 2 596 подтвержденных случаев заболевания корью. Первые обнаруженные случаи были завозными, далее болезнь распространилась по всем регионам страны. Об этом сегодня, 25 июля, на брифинге в РСК сообщил руководитель ДСЭК Костанайской области Ермухамбет ДАУЛЕТБАЕВ.

Среди прилетевших из других стран (Турция, Египет, Саудовская Аравия, Кыргызстан, Узбекистан и Россия) по всему Казахстану выявлено 46 случаев заболевания.

Фото РСК

- Корь - это острое инфекционное вирусное заболевание, протекающее с высокой температурой, кашлем, головной болью и сыпью на теле, пояснил Даулетбаев. - Корь характеризуется высокой контагиозностью - то есть при контакте с больным заболевают все лица, не имеющие иммунитета. Вирус кори от больного человека к здоровому передается воздушно-капельным путем: при разговоре, кашле и чихании. Осложнения после перенесенной кори: слепота, отиты, пневмония, энцефалиты, возможен также летальный исход.

В Костанайской области с начала этого года корью заболели 57 человек в 7-ми регионах: Костанай (47 случаев), Рудный (4 случая), Аркалык (2) и по одному случаю в Аулиекольском, Житикаринском, Джангельдинском и Денисовском районах. Пик заболеваемости отмечен с 15 по 21 июня, когда заболели 17 человек. Сейчас регистрируются единичные случаи заболевания.

В основном болеют те, кто не получил вакцину (61,4% - 35 случаев). Еще у 17 заболевших (30%) неизвестный прививочный статус. Среди вакцинированных от кори зарегистрировано только 5 случаев (9%). 64,9% заболевших - дети до 14 лет (37 случаев).

- В очагах кори организованы противоэпидемические мероприятия с определением границ очага, источника инфекции, установлением контактных лиц и ежедневным медицинским наблюдением, - сообщил Даулетбаев. И в очередной раз напомнил: - Единственный эффективный способ защиты от кори - вакцинация.

Согласно данным за 2019-2023 годы, с начала пандемии КВИ охват иммунизации против кори снизился.

- Сформировавшаяся неимунная прослойка среди населения привела к возникновению и распространению заболеваемости корью, - отметил Ермухамбет Даулетбаев. - Для борьбы с корью и предупреждения вспышек заболевания и смерти от нее уровень охвата вакцинацией должен составлять не менее 95% и поддерживаться на всех уровнях.

Плановая вакцинация детей от кори проводится в возрасте 1-го года и 6-ти лет.

- Сейчас в области имеется достаточное количество вакцины для проведения плановой и наверстывающей иммунизации, - отметил руководитель ДСЭК области. - Поэтому, я призываю всех родителей привить своих детей против кори и других инфекционных заболеваний в соответсвии с национальным календарем прививок. Так вы убережете здоровье и спасете жизнь своих детей и близких.

Были зафиксированы случаи осложнений после заболевания корью. Журналисты спросили, почему корью заболевают и привитые.

- Иммунная система человека индивидуальна и не у каждого вакцинированного вырабатывается достаточный иммунитет, чтобы предотвратить заболевание, - ответил Даулетбаев.

Он также ответил на вопрос о том, увеличилась ли вакцинация детей из-за большего волнения их родителей:

- Пока что в Костанайской области не самый высокий процент отказов среди регионов Казахстана, но сейчас пока рано подводить какие-то итоги, - пояснил Ермухамбет Даулетбаев. - В конце года мы подведем итог - выросло количество отказов или уменьшилось. Но пока тенденции на уменьшение нет. Конечно, люди, которые отказывались от вакцинации, на своем личном примере убедились в том, что отказ чреват заболеванием их детей. Поэтому мы надеемся, что количество отказов от вакцинации уменьшится.