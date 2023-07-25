Национальный оператор почтовой связи Казахстана прекратил все операции по российской платежной системе "Юнистрим". Это связано с ранее введенными в отношении нее санкциями, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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"С 21 июля 2023 года АО "Казпочта" приостановила прием/выдачу денежных переводов "Юнистрим" в связи с включением компании "Юнистрим" в санкционные списки", - говорится в ответе национального оператора на запрос редакции.