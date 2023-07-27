Спустя какое-то время после массовой посадки хвойных деревьев в Костанае внимательные горожане стали замечать в приствольных кругах всходы крупнолистных растений, явно не местных, а приехавших вместе с соснами. Эти безбилетные пассажиры вызвали подозрения - а не борщевик ли это, наводящий ужас на жителей некоторых стран, в том числе и России, откуда сосенки прибыли?

Борщевиков в мире более 70 видов, на территории бывшего СССР примерно четыре десятка. Почти все - довольно крупные растения, с красивой листвой и эффектными соцветиями в виде больших зонтиков. Их внушительный внешний вид даже отражен в латинском названии рода - Гераклеум, то есть мощный, как герой античных мифов Геракл. Но пугающей вредностью вкупе с безудержной экспансией обладают далеко не все виды. Появления какого борщевика следует опасаться? Давайте разбираться.

Ядовитый захватчик

Тот самый, наделавший шума, это борщевик Сосновского. Растение родом с Кавказа, сидело бы там себе в окрестностях Нальчика, не вырываясь за пределы привычного ареала, но вмешался человек.

В 50-х годах прошлого века в СССР агрономы искали новые растения в качестве кормовых культур. Обратили внимание на борщевик Сосновского из-за его беспримерной урожайности. Шутка ли, с одного гектара можно было накосить от 700 до 3000 центнеров зеленой массы. По этому показателю ни одна кормовая культура с борщевиком даже рядом не стояла. Ученые ведущих НИИ всех советских республик, воодушевившись идеей вдоволь накормить крупный и мелкий скот, даже начали селекционную работу и вывели сортовой борщевик Сосновского. Этот сорт «Северянин» начали массово сеять в колхозах и совхозах, скотоводы радостно потирали руки, предвкушая избавление от недокорма скота в неурожайные годы, борщевику-то все синоптические неурядицы «до лампочки».

Такие незваные гости приехали с башкирскими соснами

Надежды возлагались большие, но на деле не сложилось. Оказалось, что молоко у коров, питающихся борщевиком, приобретает неприятный вкус, сами животные начинают болеть, а потомство их часто рождается с уродствами. Вот так накормили! Пришлось признать, что идея была неудачной, и уже в 70-х годах про культивирование борщевика речи больше не шло.

Да только борщевик сам начал успешно справляться с самокультивированием. Постепенно гераклеум проникал на неудобья, лесные опушки, в любые ландшафты и экосистемы, где его не тревожили, и захватывал, захватывал все новые земли.

Очень уж он живуч. Несмотря на то, что в популяции борщевика 98% растений цветут только один раз в жизни, но количество семян с каждого может достигать 80 000, а у рекордсменов и по 100 000 насчитывали. В тот же год они не прорастают, затаиваются под снегом, избавляются от излишков эфирных масел, тормозящих прорастание, и после зимы появляются многочисленные всходы (по этой схеме прорастает и наш любимый укроп). А всхожесть у семян борщевика знатная - аж 90%. Предположим, что средненький экземпляр борщевика выдал 50 000 семян, стало быть, на следующий год из них появится примерно 45 000 новых борщевичков. Более того, те эфирные масла, от которых избавляется борщевиковое семя, попадая в почву, тормозят прорастание семян других видов! Может он и кусочками корней размножаться, вроде огородного хрена. А конкурентам своим борщевик практически не оставляет шансов, поскольку растет крайне быстро, до 10 см за сутки, и лишает соседей света, заслоняя их своими крупными листьями, к тому же отбирает всю воду. Ну разве это не самый лучший комплект фитозахватчика?

В России на законодательном уровне признали борщевик опасным сорняком, и за его культивирование полагается крупный штраф.

Но не только вытеснением других видов коварный борщевик знаменит. Он опасен для людей. Все, наверное, получали ожоги от крапивы. Дотронешься до листочка, нарушишь целостность волосков, наполненных ядом и ага… беги окунать руку или ногу в холодную воду, чтобы смыть с кожи вырвавшийся из волосков. Иначе долго будет ощущаться жжение и зуд. Но крапива - просто ласковое растение по сравнению с борщевиком. Его яд вызывает ожоги до волдырей, хоть и ощущается не сразу, а если обожженный участок кожи облучается ультрафиолетом, то последствия ожога могут быть долгоиграющими, вплоть до остающихся на всю жизнь шрамов. Излишне говорить о том, что может произойти, если яд борщевика попадет в глаза. Бывали случаи, когда дети, играя в пиратов или путешественников, из полых стеблей делали подзорные трубы и впоследствии слепли.

Ну и конечно, первыми всегда страдают аллергики. Геркулесова трава выделяет эфирные масла с высоким содержанием фуранокумаринов, достаточно постоять в жаркий день рядом с его зарослями и можно надышаться до попадания в больницу. Даже неаллергичные люди получали отек гортани после вдыхания ядовитого эфирного облака.

Если позволить борщевику царствовать, как он умеет, картина вырисовывается удручающая.

Не все в роду такие

Справедливости ради стоит заметить, что не все виды борщевиков опасны. Само название борщевик говорит о том, что его использовали для приготовления борща. Да, использовали молодые листья, но это был борщевик сибирский. Он и размером поменьше, всего 1,5-2 м, а не 3 м, да и такой ядовитостью не обладает. В народной медицине используется как лекарственное растение. А в Болгарии, где фитотерапия очень развита, признан лекарственным растением на вполне научной основе, и его свойства изучаются специалистами, которые выявили гипотензивные и спазмолитические качества экстрактов из корней и плодов. Болгарские фитотерапевты назначают препараты борщевика внутрь как средство для возбуждения аппетита, устранения желудочно-кишечных колик и лечения поноса, а наружно применяют при некоторых кожных заболеваниях и ревматизме.

В северной части Казахстана и в Сибири всегда рос борщевик рассеченный, он же борщевик Меллендорфа. Он тоже никогда не приносил проблем. Более того, из всех видов борщевиков он самый полезный. У него не только молодые листья можно пускать в борщ или даже салат. Можно употреблять сырыми свежие стебли, можно их обжаривать в масле, солить, мариновать. Даже корни, высушенные и измельченные, вполне годятся как пряность. Его зелеными частями можно не то что скот кормить, но и нежных кроликов. К тому же, он еще и медонос. И в народной медицине применяется для лечения почек, желчнокаменной болезни, лихорадки. Коренные народы Сибири делали из него желтый краситель. Куда ни глянь - сплошная польза. К сожалению, его в селекцию не взяли. Отстает он от борщевика Сосновского по урожайности.

Под нашими соснами

Теперь о том, что же такое у нас растет. Поначалу, когда листочки только выглянули, с полной уверенностью нельзя было сказать - борщевик ли это вообще. За него может сойти и молодой дудник (дягиль), и вех, и еще несколько крупных растений семейства Сельдерейных (бывших Зонтичных). Мне даже прислали фото зарослей валерианы с испуганным вопросом: «Посмотрите. Это не борщевик?». Хотя валериана даже не относится к семейству Сельдерейных, человеку несведущему она напомнила борщевик. А уж по всходам и вовсе некорректно делать категоричные выводы. Но время идет, новоселы подрастают, и теперь уже совершенно ясно, что это борщевик. Какой именно? Хорошо бы дождаться цветения, чтобы определить абсолютно точно. Ну, так требуется по правилам. Вот только нужно ли ждать цветения?

В любом случае, какой бы из борщевиков ни приехал зайцем из Башкирии, его нужно выполоть прямо сейчас. Не ждать, когда он зацветет и завяжет семена, потом пойди поймай их! Не ждать, пока его корни поползут дальше и обзаведутся почками, из которых полезут новые экземпляры.

Не нужно размышлять, какой именно это вид. Не нужно ждать алматинских ботаников с толстым определителем растений наперевес. Если есть хотя бы 10-процентная вероятность того, что это борщевик Сосновского, выполоть все до единого экземпляры нужно сейчас. От греха подальше. Найти их легко. Адрес прописки у всех одинаков: под башкирской сосной. Где сажали эти сосны, в акимате знают. Неужели трудно заставить подрядчиков выполоть возможную угрозу?

В России есть интерактивная карта распространения борщевика Сосновского. Там постоянно отмечаются зоны и новые точки распространения этой растительной заразы. Судя по этой карте, Башкирия не сильно заражена. Но мы не знаем, где находится тот питомник, откуда к нам приехали сосны. А вдруг именно там отмечен борщевик Сосновского?

Ответственным за состояние города надо осознать, что борщевик Сосновского распространяется быстрее, чем его может уничтожить человек. Поэтому надо, как говорила хирург из фильма «Покровские ворота», «Резать к чертовой матери, не дожидаясь перитонита!». Потом может быть поздно. У борщевика Сосновского (если это он) нет естественных врагов. Никто его не ест, даже тля и листоеды. Гербициды его берут, но не на все 100%, даже всемогущий раундап не всегда справляется. Да и кому хочется, чтобы город опыляли такими страшными ядами?

Поэтому просьба к подрядчикам, получающим деньги за уходные работы: вырвите сейчас все экземпляры вместе с корнями и в следующем году вы о них не вспомните. И еще просьба к акимату города - обратите внимание на эту проблему, вы же не хотите, чтобы она переросла в катастрофу? Давайте не будем дожидаться «перитонита».

Фото Ксении РЕБИК

