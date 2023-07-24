Перед первой встречей второго квалификационного тура Лиги конференций УЕФА «Тобол» 23 июля провел матч 16-го тура чемпионата Казахстана среди команд Премьер-лиги с «Окжетпесом».

Рамазан Оразов забивает первый гол за «Тобол» и открывает счет своим забитым мячам в Премьер-лиге / Фото vk.com/fctobol

Игры этого тура прошли в честь ветерана казахстанского футбола Сергея Волгина (5.05.1960). Сергей Васильевич является воспитанником алматинского футбола, начав свои выступления в составе АДК, после чего в его карьере были «Чкаловец» (Новосибирск), «Уралец» (Уральск), «Кайрат» (Алматы), «Жетысу» (Талдыкорган), «Спартак» (Москва), «Металлург» (Запорожье), «Факел» (Воронеж) и «Текстильщик» (Камышин).

В 1986 году со «Спартаком» он завоевал бронзовые медали чемпионата СССР, а в 1992 году вместе с алматинским «Кайратом» выиграл первый чемпионат и Кубок Казахстана и был признан лучшим футболистом года в стране. В качестве тренера Волгин работал в российских клубах «Сатурн», «Факел» и «Уралан», а в Казахстане возглавлял «Иртыш», «Атырау», «Карасай Сарбаздары», «Кайрат», «Кайсар», «Акжайык» и «Жас Кыран».

Поединок с кокшетауским клубом состоялся в Костанае. Учитывая предстоящую игру со швейцарским «Базелем», главный тренер «Тобола» Милич ЧУРЧИЧ на поле стадиона «Центральный» выпустил в стартовом составе голкипера Султана Бусурманова, выведшего команду с капитанской повязкой, защитников Тимура Жакупова, белоруса Павла Забелина, Данияра Семченкова и россиянина Альберта Габараева, полузащитников Рамазана Оразова, боснийца Йована Илича и Бейбита Галыма и нападающих Жаслана Жумашева, серба Момчило Мркаича и россиянина Павла Киреенко.

Султан Бусурманов вывел «Тобол» на матч в качестве капитана / Фото vk.com/fctobol

«Тобол» с первых минут встречи прибрал инициативу к своим рукам и стал планомерно искать подступы к воротам соперника, легко пресекая любые попытки соперника перейти в контратаку. И все же именно гости первыми нанесли удар по воротам, когда на 17-й минуте полузащитник «Окжетпеса» Мейрамбек Калмырза подхватил отбитый защитниками мяч и метров с 25-ти левее центра пробил сходу, но гораздо выше створа.

Через минуту «Тобол» провел атаку по левому флангу, и Жумашев, переиграв Бексултана Шамши, ворвался в штрафную площадь и сделал передачу верхом во вратарскую площадку, где открылся Мркаич, но мяч пролетел слишком высоко. Еще через минуту Забелин сделал по этому же краю хорошую передачу на выход Жакупову который отправил мяч верхом во вратарскую площадку Мркаичу, но российский защитник гостей Алексей Татаев помешал тому дотянуться в прыжке до мяча, который перехватил в итоге Никита Чагров. Российский голкипер «Окжетпеса» быстро ввел мяч в игру рукой, организовав выход Жасулана Молдакараева. Однако Бусурманов, выбежав за пределы штрафной площади, в подкате отбил мяч, а затем, быстро встав на ноги, отправил его к центральному кругу и… продолжить игру смог только после вмешательства бригады медиков команды из-за полученной при столкновении с нападающим небольшой травмы.

На 27-й минуте у Жумашева получился проход в штрафную площадь слева вдоль лицевой линии, но при продолжении момента Жакупов неточно пробил со средней дистанции. Почти тут же Оразов перехватил мяч на половине поля гостей и между двумя защитниками по центру сделал передачу в штрафную площадь Жумашеву, который обманным движением уложил там на газон Шамши и украинского полузащитника Дмитрия Рыжука, но пробил точно в голкипера.

Продолжавший владеть мячом «Тобол» после получаса игры провел атаку по правому краю, а Галым от угла штрафной площади сделал подачу на дальнюю штангу, но на нее не успел Мркаич.

На 35-й минуте опасный момент возник у ворот хозяев, когда Семченков во время контратаки кокшетаусцев по правому флангу неудачно остановил мяч у границ штрафной площади, но подоспевший Забелин успел выбить мяч в аут буквально из ног нападающего гостей Шохана Абзалова. А после ввода мяча из-за боковой линии Калмырза с дуги штрафной площади пробил низом в дальний угол ворот, но Бусурманов в падении отбил мяч кулаками. Через пять минут попытка Киреенко уйти от преследовавшего его капитана «Окжетпеса» Саната Жумаханова и войти в штрафную площадь у правого угла мимо украинского защитника гостей Ивана Цюпы завершилась падением игрока «Тобола», после чего он через некоторое время был вынужден покинуть поле в сопровождении медиков и с перевязанной головой. Вышедший на замену Ислам Чесноков уже через две минуты на правом краю штрафной площади переиграл Цюпу, но, получив от него по ногам у лицевой линии, оказался на газоне, а арбитр встречи Рустам Омаров из Алматы без колебаний указал на 11-метровую отметку.

Удар по воротам «Окжетпеса» наносит Жаслан Жумашев / Фото vk.com/fctobol

Пенальти четко реализовал Оразов, для которого этот гол стал не только первым за «Тобол», но и первым в казахстанской Премьер-лиге.

А в промежутке между заменой и пенальти был розыгрыш заработанного гостями на правом краю штрафного удара, и при его розыгрыше после навесной подачи Жумаханова в центр штрафной площади головой по воротам «Тобола» пробил Татаев, но Бусурманов легко поймал мяч.

На второй тайм вместо Галыма на поле вышел Самат Жарынбетов, к которому перекочевала капитанская повязка. Первая же атака «Тобола» завершилась ударом по воротам Чеснокова от правого угла штрафной площади, но мяч от ноги Калмырзы улетел на угловой, после розыгрыша которого Жумашев пробил выше ворот. А в ответной атаке после подачи слева Цюпы головой в прыжке из центра штрафной площади пробил украинский полузащитник гостей Максим Драченко, но мяч стал легкой добычей выбравшего правильную позицию Бусурманова.

На 51-й минуте после атаки хозяев по левому флангу Жакупов сделал навесную подачу на противоположный край штрафной площади откуда открывшийся там Чесноков от угла вратарской площадки пробил головой по воротам, но мяч пролетел над перекладиной. А через три минуты уже контратаку гостей по левому краю завершал ударом от угла вратарской площадки в ближний угол Молдакараев, но Семченков заблокировал эту попытку. Мяч остался у гостей и вскоре побывал в сетке ворот «Тобола», но после удара головой с близкого расстояния откровенно находившегося в положении «вне игры» Жумаханова, отчего гол и не был засчитан.

Красивым получилось завершение атаки «Тобола» на 58-й минуте, когда после навесной подачи справа Чеснокова Оразов остановил мяч грудью в центре штрафной площади и пробил по воротам ударом через себя, однако тот пролетел высоко над перекладиной. На исходе часа игры в составе «Тобола» произошла двойная замена, и на поле вместо Жумашева вышел Серикжан Мужиков, к которому перешла и капитанская повязка, а вместо Мркаича - ивуариец Серж Дебле. «Тобол» стал применять более высокий прессинг, а на 64-й минуте Дебле своими активными действиями заработал стандарт у левого угла штрафной площади. Мяч после удара Илича попал в «стенку», но остался у хозяев поля. А спустя три минуты Илич пробил по воротам уже с игры метров с 30-ти по центру, и на тот раз мяч пролетел рядом с правой стойкой ворот.

С мячом Альберт Габараев / Фото vk.com/fctobol

На 72-й минуте аналогичную попытку у гостей предпринял вышедший на замену полузащитник Даурен Жумат, пробивший со средней дистанции в правый нижний угол ворот, но Бусурманов в падении отбил мяч, который от ноги Жакупова улетел на угловой. Через минуту гости еще заработали угловой удар на этом же фланге, и при его розыгрыше после подачи Жумата Молдакараев в прыжке от правого угла вратарской площадки опасно пробил головой в ближний нижний угол ворот, но Бусурманов вновь в падении перевел мяч за лицевую линию. Гости еще некоторое время владели мячом, после чего на 77-й минуте наставник «Тобола» использовал еще одну замену, выпустив в центр защиты вместо Семченкова Бояна Младовича.

И на 83-й минуте именно сербский защитник начал атаку «Тобола» на своей половине поля, которую через несколько пасов продолжил Габараев, из-за центральной линии сделавший длинную передачу в штрафную площадь гостей на Дебле, который догнал мяч у лицевой линии и откатил его назад Мужикову. Капитан «Тобола», повернувшись спиной к воротам, запутал своими действиями опекавшего его Рыжука, а потом, развернувшись, пробил в дальний угол ворот, и мяч после небольшого рикошета от ноги стоявшего рядом Татаева влетел в сетку ворот впритирку со штангой. Не спас при этом гостей и отчаянный прыжок голкипера - 2:0.

Серж Дебле стал автором голевой передачи при втором взятии ворот «Окжетпеса» / Фото vk.com/fctobol

Через три минуты счет мог стать и вовсе разгромным, когда после скидки головой Чеснокова Дебле на правом краю поборолся за мяч с Татаевым, переиграл его на подступах к штрафной площади, куда затем сделал передачу низом на выход Жарынбетову, но голкипер успел выйти навстречу и перехватил мяч.

После матча Милич Чурчич поздравил болельщиков с победой и поблагодарил их за поддержку, добавив:

- Ожидали очень тяжелой игры, потому что у нас был только один день на подготовку к этой встрече. Но самое главное, заработали три очка и двигаемся выше по турнирной таблице. Это наша обязанность. Хочу сказать спасибо моим футболистам, которые играют на максимум каждый день и работают очень серьезно и уверенно. Где-то есть ошибки, но это нормально, это - футбол, это - жизнь. Но все равно ребята работают очень-очень хорошо и поэтому им необходима поддержка. Мы будем стараться показывать футбол еще более хорошего уровня. Следующая игра уже через три дня, а у меня маленькие проблемы с визой. Самолеты и перелеты, дай Бог, чтобы все получилось. Нужно через неделю, чтобы мы, как хозяева, дома создали хорошую атмосферу на стадионе. Но сначала нужно постараться провести достойно первую игру в Базеле.

После этой победы, ставшей для костанайского клуба восьмой в 15-ти проведенных матчах, «Тобол» поднялся на пятую строчку в турнирной таблице, которую возглавляют «Ордабасы», одержавший в этом туре в Шымкенте волевую победу со счетом 2:1 над «Кызылжаром» (25 очков) и набравший после 17 игр 42 очка. На втором месте «Астана», неожиданная сыгравшая дома в нулевую ничью с «Атырау» (23 очка) и набравшая тоже после 17 игр 39 очков. На третьем «Актобе», переигравший на своем поле с минимальным счетом «Кайсар» (20 очков) и имеющий в активе 34 очка после 16 игр. Четвертую строчку занимает опережающий на два очка «Тобол» и проведший на игру больше костанайцев «Кайрат», не сумевший переиграть в Алматы «Махтаарал» (12 очков) - 2:2. А в зоне вылета все так же находятся «Каспий» (10 очков), с минимальным счетом уступивший в Караганде «Шахтеру» (18 очков), и «Аксу» (8 очков), сыгравший вничью (1:1) в Талдыкоргане с «Жетысу» (20 очков).