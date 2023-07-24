24 июля 2023, 17:25

Сегодня утром увидел такую картину на улице Пушкина - угол Бородина. Автомобиль легковой, видимо, решил проскочить на большой скорости, но не учел свой габариты и влетел в яму. В результате снес себе передний бампер.

И после этого комунальщики видимо решили огородить место ЧП.