Автомобиль влетел в яму, которую, видимо, коммунальщики засыпали, но не огородили
Fasd
24 июля 2023, 17:25
Сегодня утром увидел такую картину на улице Пушкина - угол Бородина. Автомобиль легковой, видимо, решил проскочить на большой скорости, но не учел свой габариты и влетел в яму. В результате снес себе передний бампер.
И после этого комунальщики видимо решили огородить место ЧП.
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