В отделение банка обратилась пенсионерка с просьбой оформить ей кредит на достаточно большую сумму. Менеджер банка просчитал сумму займа и сообщил, что банк одобрил займ в полтора миллиона тенге. Женщина стала звонить по телефону и сообщила кому-то, какую сумму ей одобрил банк. Менеджер стал расспрашивать клиента об обстоятельствах необходимости займа, но она отказалась сообщать какие-либо сведения.

Фото Олега ПАКА

- Тогда сотрудник банка сообщил об этом в службу безопасности и полицию. В ходе разбирательств, полицейские установили, что деньги необходимо было перечислить мошенникам, которые сообщили женщине, что ее дочь, которая проживает в России, находится в тяжелом состоянии в больнице, - рассказали в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. - Во время назначенной встречи для передачи денег сотрудники полиции на месте задержали 20 летнего дроппера.

Как выяснилось, молодой человек искал работу посредством Telegram, после чего на него вышли те самые мошенники, которые предложили такой вид заработка. Ему обещали ежедневно платить от 50 до 100 тысяч тенге.

- В такой стрессовой ситуации первое, что приходит в голову - идти и искать деньги. Я даже не подумала перезвонить дочери, так как была очень взволнованна. Но, благодаря бдительности сотрудников, мошенникам не удалось меня обмануть, за что благодарна всем, кто помогал мне в этой ситуации, - отметила женщина.

Департамент полиции Костанайской области в очередной раз предупреждает граждан о внимательности. Мошенники изобретают новые схемы, но и возвращаются и к старым «телефонным» методам. Полиция призывает граждан быть внимательными, проверять информацию, позвонить близкому человеку и сообщать о таких фактах в полицию.

При этом, напомнили в ДП, передача денег лицам за незаконные действия или бездействия является уголовно наказуемым деянием.