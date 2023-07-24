Подсудимая А., пользуясь доверием директора школы-лицея, использовала ее ЭЦП, чтобы продлить договор с ТОО на поставку продуктов питания. При этом сумму договора она занизила. А 10% от суммы договора поставщик за эту услугу отдала бухгалтеру. Дело рассматривали в суде №2, сообщает пресс-служба областного суда.

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"16 марта 2022 года между поставщиком ТОО «М» в лице директора Ш. и заказчиком КГУ «Озат» в лице директора Р. был заключен договор на поставку продуктов питания на сумму 22 087 600 тенге. Поставщик обязательства по договору исполнил без нарушений в полном объеме", - говорится в сообщении суда. - "Подсудимая А., являясь главным бухгалтером и пользуясь доверием директора КГУ «Озат» Р., с помощью его ЭЦП, которая находилась у неё, 5 января 2023 года от имени последнего подписала договор с ТОО «М» на поставку продуктов питания на сумму 20 985 450 тенге сроком действия до 31 декабря 2023 года."

В качестве вознаграждения за заключение договора на продление срока поставки продуктов подсудимая А. предложила поставщику Ш. передавать ей денежные средства в размере 10% от суммы перечисляемых по договору средств. Директор ТОО согласилась, так как опасалась, что в случае отказа договор не будет заключен.

Материальный ущерб, нанесенный бухгалтером, оценили в 1 956 600 тенге.

В судебных прениях прокурор просил назначить подсудимой А. наказание в виде штрафа в размере 300 МРП, с лишением права занимать должность бухгалтера сроком на 3 года. Подсудимая вину признала.

Суд учел ее раскаяние и наличие малолетних детей в качестве смягчающих обстоятельств, а также то, что ущерб подсудимая полностью возместила, и назначил ей наказание, которое просил гособвинитель.

Гражданский иск по делу не предъявлен. Приговор еще не вступил в законную силу.