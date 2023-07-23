Костанайский "Тобол" одержал победу в матче 16-го тура КПЛ-2023, сообщает Vesti.kz. В домашнем матче с "Окжетпесом" костанайцы забили два безответных мяча. Костанайцы набрали 26 очков и поднялись с седьмого на пятое место.

На 45-й минуте Рамазан Оразов ударом с пенальти забил первый мяч.

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Окончательный результат на 83-й минуте оформил Серикжан Мужиков.

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Сегодня же в Алматы прошел матч между "Кайратом" и "Мактааралом". Встреча в Алматы завершилась со счетом 2:2. Все основные события матча развернулись в первом тайме игры. На 13-й минуте Еркебулан Сейдахмет вывел алматинцев вперед. Впрочем, на 37-й минуте Токтар Жангылышбай восстановил равновесие. Жоао Пауло на 41-й минуте вновь склонил чашу весов в пользу "Кайрата". Однако Рамазан Каримов на третьей добавленной к первому тайму время спас "Мактаарал" от поражения. Однако Рамазан Каримов на третьей добавленной к первому тайму время спас "Мактаарал" от поражения.

Сейчас "Кайрат" занимает 4-е место в турнирной таблице. На третьем месте "Актобе", на втором "Астана". Лидерство у шымкентского "Ордабасы".

Фото ФК "Тобол"