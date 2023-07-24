24 июля 2023, 12:12

Здравствуйте! Ономастической бред или куръезный промах господ безымянных ономастов в своем сектантском порыве переименовать улицы в поселке Затобольск и поселке Заречный. Поселком называю, потому что до статуса города ему ещё расти и расти, когда нет нормальной воды и других присущих городу признаков. Что же движет ономастов, кто даёт им указания повысить уровень жизни и решить их коммунальные проблемы методом переименовыванич им ненавистных названий улиц?

Я думаю, проблема уходит далеко за пределы даже области. Допустим, что очень уважаемому человеку нужны деньги отыграть свадьбу своим чадам. Где их взять? Со строительства школ,домов,дорог, инфраструктуры? Слишком долго и проблемно. А вот сменить название и положить за эту "работу" себе в карман 100 миллионов, при этом и пальцем не пошевельнув - это можно. Не удивляйтесь. В эту стоимость входит оплата труда всех участников, затраты жителей.

В этот раз безымянный состав секты инициативных ономастов решил поономастировать над именами улиц в затоболовке и заречном. Чем же они мотивируют свои притязания - мол, названия не соответствуют веяниям времени, идеологически нецелесообразны для подрастающего поколения, мол, нечем позитивно влиять на молодых названиями этих улиц. А переименовав, сразу поднимется творческий дух и экономика этого района...

Только не учитывают эти ономасты мнение жителям, которым чужды сектантские взгляды на реальность. В поселке нет больницы, дома культуры, спортивных учреждений. Все, что осталось, это обломки наследия времён СССР. В центральном водопроводе нет воды, достойной для питья. Она ржавая и выдаётся по часам. Участковый есть только днём. Ночью полиции в поселке нет...

Эти проблемы хотели решить ономасты?

А про дороги зачем вообще вспоминать? Они есть только там, где ездит автобус.

Теперь о промахе ономастов. В поселке есть район Северный, в котором улицы безымянные и чтобы отыскать дом, нужно приложить усилия Шерлока Холмса. Так почему бы не применить имена, достойные для этих улиц, Достык, Назарбаева, Архимеда...

Прилагаю скрин фото со спутника этого района. Там и не стыдно переименовывать, и дороги там есть, и освещение.