Схема, которой воспользовались мошенники, чтобы получить деньги у читательницы "НГ" Елены, рассказавшей эту историю, очень проста. Звонившая женщина назвала жительницу Костаная "мамой", начала рассказывать о произошедшей с ней беде и просила помочь деньгами.

По словам звонившей, некая девушка за рулем автомобиля сбила ее на перекрестке. Но сама она переходила дорогу на красный свет и потому вина за травмы водителя, по заявлению следователя, на ней. Плачущий женский голос просил помочь деньгами: "Мне нужно оплатить операцию этой девочке, чтобы уголовного дела не заводили".

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Местоположение звонившей мошенницы менялось в зависимости от ситуации. Она была в больнице, но когда Елена отказалась помочь финансово и сказала, что приедет в медучреждение и все решит, то мужской голос на фоне стал подсказывать: "Куда ты приедешь, сюда никого не пускают". Плачущий женский голос повторил фразу, уточнив, что она "под следствием".

- Хочу сказать сразу - я трижды сбрасывала звонок, она упорно перезванивала и продолжала истерику... Предложение приехать и помочь она отвергала, ей нужна была только материальная поддержка. Как только она поняла, что денег не получит, бросила трубку, - пояснила Елена.

Будьте бдительны! Вам могут позвонить с номера вашего близкого, сообщить, что он попал в беду (или, например, задержан полицией), и начать выманивать деньги. Предупредите своих родных, особенно пенсионеров, не разговаривайте с мошенниками, сбросьте звонок и перезвоните своим близким от чьего имени вам якобы звонили.