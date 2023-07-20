Правила прохождения техосмотра изменились в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Управления по связям с общественностью АО "Национальные информационные технологии" (НИТ).

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Сообщается, что диагностические карты технического осмотра, по которым обнаружены нарушения и признаки проведения фиктивного техосмотра, будут аннулированы.

"При аннулировании диагностической карты владельцу авто будет направлено SMS-сообщение от 1414 о необходимости повторного прохождения технического осмотра", - отметили в ведомстве.

Аннулирование диагностической карты выполняется оператором единой информационной системы "Техосмотр" и рабочей группой во время мониторинга поступающих данных в систему. Изменения связаны с внесенными изменениями и дополнениями в Правила организации и проведения обязательного техосмотра транспортного средства.

Отметим, что диагностическая карта – это подтверждающий документ о прохождении техосмотра, без которого авто не может передвигаться на территории страны. Карта выдается центрами (операторами) технического осмотра в соответствии с правилами прохождения обязательного техосмотра.

"Ежегодно мы приостанавливаем работу операторов, у которых были выявлены фиктивные техосмотры. Только за 2021 год доступ к системе приостановлен 249 владельцам центров, а в 2022 году эта цифра уменьшилась до 168. При нарушении правил прохождения техосмотра несут ответственность не только владельцы центров техосмотра, но и сами владельцы авто. Не рекомендуем проходить "левый" техосмотр, потому что теперь не только отзывается разрешение на работу у станции техосмотра, но и отменяются все данные техосмотра, выданные этой организацией", - отметил председатель правления АО "Национальные информационные технологии" Ростислав Коняшкин.

Напомним, что по правилам прохождения техосмотра владельцы новых автомобилей могут не проходить техосмотр в течение семи лет, остальным требуется провести проверку авто в центрах технического осмотра со следующей периодичностью:

- каждые 12 месяцев – категорий M1, возраст которых более 7 лет, включая год выпуска, не используемых в предпринимательской деятельности в сфере автомобильного транспорта, N1-3, O1-4, L1-7, а также специальные и специализированные транспортные средства, за исключением предназначенных и оборудованных для перевозки опасных грузов;

- каждые 6 месяцев – категорий M1, используемые в предпринимательской деятельности в сфере автомобильного транспорта, М2, М3, N, оборудованные для перевозки людей, а также категорий M1, N1-3, и O1-4, предназначенные и оборудованные для перевозки опасных грузов.

Административный штраф за не пройденный техосмотр – 5 МРП (17 250 тенге).

Отметим, АО "НИТ" постановлением правительства определен Оператором единой информационной системы обязательного технического осмотра (ЕИС "Техосмотр"). Также ЕИС "Техосмотр" постановлением правительства включен в перечень критически важных объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры.

В мае этого года на заседании Мажилиса с участием руководства МВД депутаты подняли вопрос ужесточения процедуры прохождения техосмотра в Казахстане. По словам депутата Саирова, прохождение техосмотра превратилось в формальность, что чревато трагедиями на дороге.