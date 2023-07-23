«Едим на завтрак, едим на обед. Рекомендуем...» - Отзывы о кабачковом рулете тех, кто научился его готовить
Дора ГОЛОДНАЯ
По отзывам Elenna Altariel, приславшей нам проверенный ею рецепт, это легкое закусочное блюдо летом надо готовить обязательно. Это вкусно, совсем не трудно. И спасает от излишка кабачков, которых обычно в сезон бывает очень много. Сезон их, кстати, в разгаре.
Кабачковый рулет в семье стали готовить часто
Еще одна существенная ремарка - рецепт, обнаруженный в Интернете, правильный, без подводных камней. Главное - испеченный кабачковый пласт без проблем снимается с пергамента.
Натереть кабачки на средней терке. Добавить к ним соль, перемешать и оставить на 5 минут, чтобы дали сок. Потом отжать, к кабачковой массе добавить яйца, сметану и муку. Перемешать до однородности. Тесто должно быть немного гуще, чем на кабачковые оладьи. Застелить противень пергаментом (пекарской бумагой), выложить тесто и равномерно размазать по листу. Выпекать 15-20 минут при температуре 200 °C.
Натереть плавленые сырки на терке, добавить к ним чеснок и немного сметаны - по вкусу и чтобы начинка легко распределялась по кабачковому пласту. Его надо полностью остудить. Смазать сырной начинкой, выложить на нее кусочки помидоров, и свернуть в рулет. Завернуть рулет в пищевую пленку и отправить в холодильник на стабилизацию. Спустя пару часов можно пробовать.
Еще вариант - смазать корж сливочным сыром, распределить по нему тонкие ломтики малосольной рыбы, посыпать зеленью.
Ингредиенты
Для теста: кабачки - 550 г, мука - 3 ст. л. с горкой, яйца - 3 шт., щепотка соли, сметана - 1 ст. л. с горкой
Для начинки: плавленые сырки - 3 шт., сметана (по вкусу), чеснок - 2 зуб., помидор - 1 крупный
Фото Elenna Altariel
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