По отзывам Elenna Altariel, приславшей нам проверенный ею рецепт, это легкое закусочное блюдо летом надо готовить обязательно. Это вкусно, совсем не трудно. И спасает от излишка кабачков, которых обычно в сезон бывает очень много. Сезон их, кстати, в разгаре.

Кабачковый рулет в семье стали готовить часто

Еще одна существенная ремарка - рецепт, обнаруженный в Интернете, правильный, без подводных камней. Главное - испеченный кабачковый пласт без проблем снимается с пергамента.

Натереть кабачки на средней терке. Добавить к ним соль, перемешать и оставить на 5 минут, чтобы дали сок. Потом отжать, к кабачковой массе добавить яйца, сметану и муку. Перемешать до однородности. Тесто должно быть немного гуще, чем на кабачковые оладьи. Застелить противень пергаментом (пекарской бумагой), выложить тесто и равномерно размазать по листу. Выпекать 15-20 минут при температуре 200 °C.

Натереть плавленые сырки на терке, добавить к ним чеснок и немного сметаны - по вкусу и чтобы начинка легко распределялась по кабачковому пласту. Его надо полностью остудить. Смазать сырной начинкой, выложить на нее кусочки помидоров, и свернуть в рулет. Завернуть рулет в пищевую пленку и отправить в холодильник на стабилизацию. Спустя пару часов можно пробовать.

Еще вариант - смазать корж сливочным сыром, распределить по нему тонкие ломтики малосольной рыбы, посыпать зеленью.

Ингредиенты

Для теста: кабачки - 550 г, мука - 3 ст. л. с горкой, яйца - 3 шт., щепотка соли, сметана - 1 ст. л. с горкой

Для начинки: плавленые сырки - 3 шт., сметана (по вкусу), чеснок - 2 зуб., помидор - 1 крупный

Фото Elenna Altariel