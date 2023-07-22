Хочешь накормить человека один раз - дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь - научи его рыбачить. Это утверждение мудреца Конфуция мне хочется дополнить: хочешь укрепить нервную систему, приучить себя, не отчаиваясь, терпеливо ждать - лови карпа.

Терпение и труд

Заброс, поклевка, подсечка, рыба на крючке - это не про карпа. Так бывает только в видеороликах о карповой рыбалке, в которых умалчивается, сколько времени прошло между забросом и поклевкой. Но рыболовы-карповики знают: поклевки трофейной рыбины можно дожидаться даже сутки. Особенно там, где ловишь на фидер с берега. Не раз нас с Сабанеем в таких ситуациях бдительность и терпение подводили. Однажды на озере Огузбалык навсегда уплыла от нас удочка, которую утащил клюнувший карп. Весело и часто могут клевать только 300-граммовые карпиные детки.

На берегах пруда чистота и уют

А еще рыбалка на карпа всегда трудовая. Собираясь на таковую рыбалку, Сабаней готовит огромное количество прикормки, потому что у карпа бесконечная булимия. Жует всегда и без перерывов, а потому не зря его называют водяной свиньей.

Приложить усилия надо и к тому, чтобы его превосходительство найти. Да и искать этого капризного обжору стоит только в определенную погоду. Не даст он обнаружить себя при сильном ветре, перепадах атмосферного давления, резком похолодании, в знойный день. Не будет клевать, если его что-то не устроит даже в той конкретной точке, где он тусовался вчера.

Карповых водоемов в нашей области - по пальцам пересчитать. Изнеженный теплолюбивый аристократ не в восторге от нашего климата с суровыми зимами, от малых глубин наших водоемов, которые ранней весной становятся для него газовыми камерами. Сберечь карпа от замора - труд нелегкий и затратный. Думаю, именно поэтому большинство наших арендаторов не морочит себе голову карпом, предпочитая разводить иную, менее капризную рыбу. Так что тех арендаторов водоемов, которые все-таки упорно сохраняют и пестуют в нашей области карпа, думаю, можно с полным основанием назвать истинными трудягами и даже героями. Назову те озера, где нам с Сабанеем удавалось ловить карпа прошлым летом: Шашмурино, Коняево, Нечаевский пруд.

Июльским днем на Мазарево

Когда-то Мазарево в сознании нашего костанайского рыбацкого люда позиционировалось исключительно как озеро карповое. Сегодня сюда можно ездить за окунем, щукой, линем, карасем. Перевелись ли здесь карпы? Не перевелись. Вот только, увы, на удочку вытянуть мазаревского толстяка сегодня - большое везение.

Эти рыболовы, как и мы, ищут на Мазарево карпа

В памяти еще живы наши с Сабанеем уловы совсем недавних лет, когда за световой июльский день можно было выудить до десяти здешних увесистых «поросят». В этом летнем сезоне карпа пока нам поймать не посчастливилось. Хотя в каждый свой приезд сюда мы его слышим: узнаем по звуку особенных всплесков, которые доносятся из густого тростника, по характерному довольному «хрюканию» в моменты трапезы. Наши прошлые карповые «окна» сегодня не работают. Прошлогоднее знойное лето, отсутствие весеннего паводка привели к тому, что в наших «точках» с прошлыми метровыми глубинами сегодня всего-то сантиметров 50-60. Так что прожорливый, но все-таки очень осторожный карп наш щедрый дастархан на такой глубине игнорирует.

Но о том, что кому-то все же удается сейчас подцепить здесь мазаревскую чушку, я слышу постоянно. На днях встретили с Сабанеем на берегу рыболова, который уверял нас в том, что на прошлой неделе поймал здесь карпа весом аж в 5 кг. В том, что таковые в Мазарево есть, я не сомневаюсь. Сомневаюсь во всем ином, что прозвучало в рассказе. Тем более что в смартфоне сказочника фото этого трофея почему-то не сохранилось.

Но мы оптимисты. Раз карп в Мазарево есть, значит и есть надежда его выудить. К тому же в процессе процедур укрепления нервной системы в здешних водах клюют время от времени на наши крючки то добротных размеров караси, то лини.

Русский пруд

Впервые мы с Сабанеем попали сюда лет этак 5-6 назад. Тогда первое, что бросилось в глаза - исключительный порядок и ухоженность берегов. Небольшой водоем восхитил каким-то домашним теплом и уютом. А после того, как за световой день нам удалось поймать четырех карпов весом от полутора до двух килограммов каждый, водоем занял почетное место в нашем с Сабанеем рыбацком сознании.

Трофей из Русского пруда

Прошлым летом выбраться сюда не удалось, но ныне уже наведались. Респект арендаторам - здесь все, как и прежде, радует глаз: заботливо выкошенные полянки с симпатичными деревянными козырьками-столиками, очень комфортные места заплыва, удобные туалеты, бочки для мусора. А еще сочная чистая зеленая травка, по которой так классно галопировать босиком.

Но меня интересует карп. Есть ли он здесь сейчас после прошедшей зимы с метровым льдом на всех наших водоемах? Задаю этот вопрос Евгению Проценко, который ныне, как я поняла, выполняет функции смотрителя. С удивлением узнаю, что заморов здесь не было аж с 2015-2016 годов, что всю прошедшую зиму карпу-русичу подавался кислород посредством аэрации, производимой внушительных размеров ветряком, который не давал замерзнуть огромной полынье. Конструкцию агрегата хозяева высмотрели в Интернете, усовершенствовали ее, поставили на службу местному карпу и выиграли. Так разумно была решена проблема с заморами.

Удивило и то, как здесь была решена еще одна извечная проблема наших костанайских водоемов - разрастание донных водорослей. Не поверите, но на дне этого пруда мы не обнаружили и травинки. А чудо это сотворили запущенные несколько лет назад и заботливо сохраненные белый амур с толстолобиком, донная трава для которых - любимое лакомство. Бонусами этому водоему мы с Сабанеем обозначили отсутствие сетей и домашних животных, которые нигде вокруг не фигурировали.

От Евгения я узнала, что зарыбление здесь проводится ежегодно, что есть трофейные «чушки», что сейчас они ломают снасти, рвут толстые лески на удочках, но покидать пруд не желают.

Окрыленные надеждой, плывем на свидание с трофеями. Облюбовали неглубокое «окошко» в камыше на глубине чуть больше метра, зафиксировали лодку на «чистой» воде напротив места клева, прикормили карповой привадой. Начали рыбачить на гроздь червя и сразу же заметили поклевку. Конечно же, это был не карп, а всего лишь ладошечного размера карасик. Перешли на сладкую баночную кукурузу. Карась стал попадаться крупнее, но также активно-весело. Дошла очередь до нута. Паузы между поклевками значительно увеличились, поплавок время от времени подрагивал, но не настолько, чтобы делать подсечку. И вдруг, о чудо, вижу, как мой поплавок резко наклоняется и устремляется в камыш. Подсекаю, с трудом вывожу рыбину уже из растительности… Удочка сгибается в дугу! В висках стучит: «Только не сорвись!» Подвожу к лодке и уже осознаю, что рыбина не на 5 кг, но точно более килограмма. Карп? Увы, карась. Но какой-то необычный, двумя ладонями не обхватить. А через некоторое время такого же выудил на нут и Сабаней.

…Трофейный карп в тот день на Русском пруду нам не улыбнулся, но мы ему это простили благодаря чудо-карасю. В чистом весе мой трофей потянул на 1,2 кг.

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Клев-инфо