Защита от мошенников: при регистрации номера в Казахстане будут фиксировать лицо абонента
Соответствующий проект приказа представили для публичного обсуждения, сообщает Informburo.kz.
Иллюстративное фото pixabay.com
Номера сотовых телефонов будут регистрировать с использованием биометрической идентификации – изображения лица. Соответствующий проект приказа министра цифрового развития появился на портале "Открытые НПА".
Теперь при приобретении сотовых номеров необходимо будет предоставлять биометрические данные. При этом допускается подписание договора с использованием электронно-цифровой подписи.
"В настоящее время операторы связи при регистрации абонентских устройств используют онлайн-сервисы, но без корректной идентификации абонентов сотовой связи. Этой проблемой пользуются мошенники, которые регистрируют чужие персональные данные на абонентские номера и совершают преступления финансовом секторе. Таким образом, у правоохранительных органов нет корректной информации для проведения оперативно-розыскных мероприятий. Для минимизации таких преступлений принято решение о регистрации абонентов посредством биометрической идентификации", – объяснили в госоргане.
Если абонент захочет отказаться от услуг оператора, то ему необходимо будет направить заявление о расторжении договора с предоставлением биометрических данных. Также идентификация по лицу потребуется при переносе абонентского номера для получения услуг у другого оператора.
Документ находится на публичном обсуждении до 3 августа.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.