Недавно в акимате Костанайской области провели совещание по вопросам учета и идентификации сельскохозяйственных животных. Отдельно руководитель управления ветеринарии Акат ШЕКТЫБАЕВ остановился на проблеме безнадзорного скота, лошадей.

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Проблема с пастухами на селе существует много лет и пока только усугубляется. В ситуации с дефицитом выпасов и обилием зерновых полей близ населенных пунктов это, как минимум, чревато конфликтами с предпринимателями. Есть и другие осложнения.

- Бесконтрольный выпас способствует скотокрадству, может привести к травмам животных или их гибели, также нередки случаи дорожно-транспортных происшествий из-за животных, распространение болезней, - перечислил Шектыбаев.

К этой проблеме примыкает другая, когда речь идет о нелегальной перевозке закупщиками партий скота. По закону, сельскохозяйственные животные, продукция и сырье животного происхождения при транспортировке должны иметь ветеринарные справки.

Это дает возможность отслеживать пункты отправки и назначения, маршруты следования, проверить, прошел ли скот необходимые ветеринарные обработки, опять же, является одной из мер предупреждения скотокрадства, - пояснял Шектыбаев.

В соответствии со статьей 246 Гражданского кодекса РК местные исполнительные органы, то есть сельские акиматы, при задержании безнадзорного скота должны разыскивать собственников. На время розыска обязаны найти «лицо, имеющее необходимые условия для содержания животных». Когда речь идет об одной-двух коровах, проблема решаема. А вот если полиция задерживает машины, перевозившие партию закупленных животных без сопроводительных ветеринарных документов, ситуация осложняется.

Специалисты говорили на совещании, что в сельских округах нужны «штрафстоянки» для такого скота.

- То есть нужен какой-то минимум кормов на них, люди или хотя бы один человек для временного ухода за животными? - уточнял проблему аким области Кумар АКСАКАЛОВ.

Ветеринары подтверждали и просили поручить сельским акиматам «провести работу по определению мест содержания в случае обнаружения безнадзорных животных». Один из методов такой работы - «подписание меморандумов с местными предпринимателями».